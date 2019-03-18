Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

За последние 10 лет в России на 15% выросли показатели выявляемости у наших соотечественников рака, - данный факт был констатирован Минздравом. В то же время, отмечают в самом ведомстве, число умирающих от рака не уменьшается, хотя, казалось бы, улучшившаяся выявляемость заболевания должна была к этому привести.
Эксперты указывают на главную проблему: обращение за помощью в лечении рака на поздней стадии заболевания. Но это само по себе проблема, которая имеет свои детали.
- в России необходимо увеличить поток средств на совершенствование технологий, позволяющих диагностировать рак на раннем этапе;
- ранней диагностики рака как отдельной сферы медицины в стране вообще не существует;
- отсутствие передовых лекарственных технологий, иностранные лекарства мы пока не в состоянии заменить;
- дефицит профессиональных медицинских кадров в онкологии. Особенно остро не хватает квалифицированных сотрудников первичного звена.
Что все это значит? Учитывая статистику смертности и заболеваемости в нашей стране, примерно половина читающих эти строки взрослых в течение примерно 20 лет умрет от онкологического заболевания. Кто-то уже в этом году, кто-то позже. Так понятно?
Ну а теперь сами ответьте, надо ли что-то предпринимать и как срочно?
А.Б.
!!!GUTTOTBOGJA!!!&&& написал 18.03.2019 03:01
"без названия)
стоик1939 написал 18.03.2019 02:33
с 1917 сионисты проводят геноцид славян - уничтожены и уничтожаются миллионы?
меняются только способы?
Ответить"
- То таки непонятно, почему таки они тебя, ублюдка, не трогают - таки воняешь сильно? То таки да-аа?
3авидонов Никодип написал 18.03.2019 03:00
У умирающего есть время осозновать свою смерть, принять ее.
Мгновенно умереть - это худший вариант. Самый лучший вариант когда человек сам долго (годы, минимум - месяцы) готовится умереть и готов к смерти.
Поэтому Я категорично против, что Ботоксно-ванючая крыса развязывает ядерную войну, ибо в ядерной войне вероятность умереть мгновенно простому обывателю - высока.
доктор добренький написал 18.03.2019 02:37
стоик1939 написал 18.03.2019 02:33
меняются только способы?