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Московский листок

Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 4

смерть рак
Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

За последние 10 лет в России на 15% выросли показатели выявляемости у наших соотечественников рака, - данный факт был констатирован Минздравом. В то же время, отмечают в самом ведомстве, число умирающих от рака не уменьшается, хотя, казалось бы, улучшившаяся выявляемость заболевания должна была к этому привести.

Эксперты указывают на главную проблему: обращение за помощью в лечении рака на поздней стадии заболевания. Но это само по себе проблема, которая имеет свои детали.

- в России необходимо увеличить поток средств на совершенствование технологий, позволяющих диагностировать рак на раннем этапе;

- ранней диагностики рака как отдельной сферы медицины в стране вообще не существует;

- отсутствие передовых лекарственных технологий, иностранные лекарства мы пока не в состоянии заменить;

- дефицит профессиональных медицинских кадров в онкологии. Особенно остро не хватает квалифицированных сотрудников первичного звена.

Что все это значит? Учитывая статистику смертности и заболеваемости в нашей стране, примерно половина читающих эти строки взрослых в течение примерно 20 лет умрет от онкологического заболевания. Кто-то уже в этом году, кто-то позже. Так понятно?

Ну а теперь сами ответьте, надо ли что-то предпринимать и как срочно?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Смыло все1 В итальянии пусто! Никого и нигде не видать! И шепчу я печально и грустно -
!!!GUTTOTBOGJA!!!&&& написал 18.03.2019 03:01
"Макарошки подмокли опять!"
"без названия)
стоик1939 написал 18.03.2019 02:33
с 1917 сионисты проводят геноцид славян - уничтожены и уничтожаются миллионы?
меняются только способы?
Ответить"
- То таки непонятно, почему таки они тебя, ублюдка, не трогают - таки воняешь сильно? То таки да-аа?
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Значит, это самое, объясняю балбезам и тупорылым
3авидонов Никодип написал 18.03.2019 03:00
Если выбирать из рановидностей смертей, то смерть от рака - это самая лучшая смерть, ибо медленно умирая понимаешь, что умираешь.
У умирающего есть время осозновать свою смерть, принять ее.
Мгновенно умереть - это худший вариант. Самый лучший вариант когда человек сам долго (годы, минимум - месяцы) готовится умереть и готов к смерти.
Поэтому Я категорично против, что Ботоксно-ванючая крыса развязывает ядерную войну, ибо в ядерной войне вероятность умереть мгновенно простому обывателю - высока.
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ничего удивительного
доктор добренький написал 18.03.2019 02:37
учитывая КАК нас накормил Е.Т Гайдар!
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(без названия)
стоик1939 написал 18.03.2019 02:33
с 1917 сионисты проводят геноцид славян - уничтожены и уничтожаются миллионы?
меняются только способы?
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