Смерть от рака становится перспективой для каждого второго

За последние 10 лет в России на 15% выросли показатели выявляемости у наших соотечественников рака, - данный факт был констатирован Минздравом. В то же время, отмечают в самом ведомстве, число умирающих от рака не уменьшается, хотя, казалось бы, улучшившаяся выявляемость заболевания должна была к этому привести.

Эксперты указывают на главную проблему: обращение за помощью в лечении рака на поздней стадии заболевания. Но это само по себе проблема, которая имеет свои детали.

- в России необходимо увеличить поток средств на совершенствование технологий, позволяющих диагностировать рак на раннем этапе;

- ранней диагностики рака как отдельной сферы медицины в стране вообще не существует;

- отсутствие передовых лекарственных технологий, иностранные лекарства мы пока не в состоянии заменить;

- дефицит профессиональных медицинских кадров в онкологии. Особенно остро не хватает квалифицированных сотрудников первичного звена.

Что все это значит? Учитывая статистику смертности и заболеваемости в нашей стране, примерно половина читающих эти строки взрослых в течение примерно 20 лет умрет от онкологического заболевания. Кто-то уже в этом году, кто-то позже. Так понятно?

Ну а теперь сами ответьте, надо ли что-то предпринимать и как срочно?

А.Б.