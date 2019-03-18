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Московский листок

Ветхая "вертикаль" ожидает очередной чистки: кремляди дали губернаторам первый сигнал

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 1

регионы кризис вертикаль
Ветхая "вертикаль" ожидает очередной чистки: кремляди дали губернаторам первый сигнал

Новая серия отставок губернаторов может начаться уже на этой неделе, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина. По словам одного из них, до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил. 

Сообщается, что в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в числе которых называют Марину Ковтун (Мурманская область), Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская область) и Бориса Дубровского (Челябинская область). 

Под вопросом будущее губернатора Калмыкии Алексея Орлова, у которого "самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью", и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам источников газеты, у Бочарова конфликт с местными элитами, и он "не слушает людей" при серьезной публичной активности и отсутствии конкурентов. 

У главы Челябинской области Бориса Дубровского также нет контакта с населением, а рейтинг Марины Ковтун довольно низок, и недовольство ею высказывают даже представители элиты и крупных компаний в регионе. 

По словам экспертов, новые отставки будут точечными и в первую очередь затронут территории, где будут проходить плановые выборы, включая Алтай, Калмыкию, Ставрополье, Волгоградскую, Мурманскую, Оренбургскую и Челябинскую области. Ситуацию для губернаторов могут осложнить рост цен и сокращение реальных доходов, а также фон непростых федеральных реформ. 

При этом во многих регионах растут антимосковские настроения, но далеко не всем главам позволят использовать это на выборах, как было в Приморье. По словам политтехнологов, с прошлого года поменялся тренд в оценке власти: люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее - свое будущее. Одновременно с этим в обществе продолжает существовать запрос на перемены. 

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин заявил Telegram-каналу "Znak Челябинск", что Борис Дубровский намерен принять участие в выборах главы региона в 2019 году. Сейчас деятельность губернатора направлена на решение таких задач, как решение ситуации с домом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС, а также выполнение "майского указа" президента РФ 2018 года. 

Напомним, в сентябре 2018 года президент РФ сменил глав Астраханской области, Кабардино-Балкарии и Приморского края, где пришлось отменять результаты скандальных губернаторских выборов. Приморье стало одним из четырех регионов наряду с Хакасией, Владимирской областью и Хабаровским краем, где в первом туре губернаторских выборов кандидат от власти не смог набрать более 50%. Эксперты связывали это с повышением пенсионного возраста, социально-экономическими проблемами и усталостью от нынешних глав регионов. 

Путин назначил врио главы Приморского края Олега Кожемяко. Его предшественник на этой должности Андрей Тарасенко "попросился на другую работу". В декабре 2018 года Кожемяко победил на выборах в Приморье. 

Врио главы Кабардино-Балкарии Путин назначил сотрудника своей администрации Казбека Кокова вместо его однофамильца Юрия Кокова, который, по словам президента, "попросил перевести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера, на работу в Москву". Позднее стало известно, что Путин назначил Юрия Кокова заместителем секретаря Совета безопасности РФ. 

Одновременно губернаторского поста лишился Александр Жилкин, возглавлявший Астраханскую область с 2004 года. Официальная причина - "просьба перевести его на другое место работы". Врио главы этого региона стал Сергей Морозов, бывший помощник министра обороны, в последнее время работавший заместителем руководителя Федеральной таможенной службы, входящей в систему Министерства финансов РФ. 

После этих кадровых решений "Ведомости" писали со ссылкой на политологов и близких к администрации президента источников, что начавшаяся волна губернаторских отставок может затронуть до десяти глав регионов. Среди таковых назывались глава Липецкой области Олег Королев, руководитель Курганской области Алексей Кокорин и глава Курской области Александр Михайлов: впоследствии все трое покинули посты. 

В начале октября со своего поста ушел мэр Владивостока Виталий Веркеенко, проработавший на этой должности меньше года. Он заявил, что у него "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". По мнению СМИ, одной из причин его отставки стала критика пенсионной реформы и интервью, в котором он заявил о "чудовищном" уровне коррупции в городе. А 3 октября свой пост покинул губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

Кроме того, в октябре прошлого года главы более десяти регионов получили неудовлетворительные оценки в рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик. Высшие оценки избираемости политологи выставили всего четверым руководителям, в числе которых - губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Тульской области Алексей Дюмин, а также Дмитрий Артюхов, возглавляющий Ямало-Ненецкий автономный округ. Самую высокую оценку в докладе получила деятельность главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которому эксперты поставили пять с плюсом. 

Что же касается аутсайдеров, то низкие оценки получили главы Ставрополья, Севастополя, Калмыкии, Алтайского края, Ростовской, Челябинской, Мурманской, Ульяновской областей и Ингушетии. Работа губернатора Смоленской области Алексея Островского в докладе оценена на два с плюсом, главы Курской области Александра Михайлова - на два с минусом. По единице получили глава Республики Алтай Александр Бердников, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и глава Оренбургской области Юрий Берг. Жданова впоследствии подала в отставку с поста губернатора "по внутренним мотивам".

От редакции: Вбросы в официозные СМИ про отставки - это старая забава системных либералов, их излюбленная soft power - такая регулярная плёточка, с помощью которой региональные элиты пытаются урезонить из Кремля. Чтоб не очень коррупцией увлекались и хорошие показатели давали, чтоб "зимних вишен" не случалось. Помнится, отставку тому же Турчаку прочили долго и упорно - но Путин-то его в итоге повысил по партийной линии, то есть критика была услышана совсем иначе. Вот так же и нынче - синдром Ельцина, "трясущиеся кадры", часто меняемые премьеры, это всё сигнализирует лишь о ветхости "вертикали", от которой кремляди заранее ожидают неповиновения, и потому губернаторов урезонивают таким экзотическим образом. Скорее всего, при этом, полетят "головы" немногих несговорчивых "красных", а точнее розовых губернаторов - Красноярский, Иркутский - первыми "на выход".

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1950 написал 18.03.2019 12:17
сортирному Карлику пора заняться старческим простатитом?
Пусть валит, пока не повесили - людей нельзя раздражать?
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