Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть Крым сразу после президентских выборов и «без торгов и договоренностей». «Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов»,— написал он в Facebook.

По словам господина Порошенко, Москва надеется на то, что на выборах президента Украины будет избран любой, кроме него. «Чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция: не дождутся. Мы освободим Крым»,— отметил он.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Петр Порошенко в разговоре с ним в 2014 году заявил, что Киев станет частью ЕС и НАТО в обмен на Крым. Он также говорил, что господин Порошенко «свыкся с идеей», что возвращение Крыма невозможно.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум. Согласно официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

- Понятно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что сейчас, перед выборами ставки растут, и нет таких обещаний, которых бы не дали кандидаты украинскому народу, однако с темой возвращения Крыма надо бы всё-таки поосторожнее, поаккуратнее, это всё же не картинка, не территория, не карта, это люди, это участники референдума, который как бы ни игнорировали господа в ЕС, в США и в Киеве - был чётким выбором, и выбором не в пользу конкретно Путина или Москвы, это был важный знак советским патриотам и тем, кто лозунг восстановления СССР не фразой одной считает, а имеет в программных документах - как ОКП, например. Понятно, что правящий в РФ режим, классово мало отличающийся от того, что утвердился в Киеве, будет в дни пятилетия "крымнашизации" референдум трактовать как мандат доверия лично себе и как русский патриотизм - но это прецедент воссоединения советских территорий, а, значит, сигнал коммунистам, и потому мы, члены ОКП так доржим нашим крымским отделением. Путинизм - не то, что нужно и в Крыму, это видно по смене настроений за последний год: "понаехавших" из РФ тут перестали принимать с распростёртыми объятиями, может, потому что они привезли с собой дороовизну и безработицу, а узко-пиарный подход, как с катанием на камазе по Крымскому мосту - явно не то, чго годами ждали наши, советские братья в Крыму. Ну, кстати, и Путин-то не скупился на обещания перед выборами год назад - если Порошенко готов наобещать возвращение Крыма, то этот аж на Марс обещал полететь в 2019-м. Ну, 2019-й настал - и? Врут, как жрут. Причём, чем больше кусок СССР, который доставлся в управление буржуям - тем врут они масштабнее лохотрату, потому что знают, что это "работает".

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