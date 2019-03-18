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Московский листок

Порошенко вернёт Крым, как Путин покорил уже Марс

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 1

украина выборы президент крымнаш евромайдан
Порошенко вернёт Крым, как Путин покорил уже Марс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти страны сделают все возможное, чтобы вернуть Крым сразу после президентских выборов и «без торгов и договоренностей». «Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов»,— написал он в Facebook. 

По словам господина Порошенко, Москва надеется на то, что на выборах президента Украины будет избран любой, кроме него. «Чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция: не дождутся. Мы освободим Крым»,— отметил он.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Петр Порошенко в разговоре с ним в 2014 году заявил, что Киев станет частью ЕС и НАТО в обмен на Крым. Он также говорил, что господин Порошенко «свыкся с идеей», что возвращение Крыма невозможно. 

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум. Согласно официальным данным, 96,77% проголосовавших поддержали присоединение Крыма к России при явке 83,1%. 18 марта Крым и Севастополь вошли в состав России. США, Евросоюз и другие страны итоги голосования не признали и ввели против России санкции.

- Понятно, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что сейчас, перед выборами ставки растут, и нет таких обещаний, которых бы не дали кандидаты украинскому народу, однако с темой возвращения Крыма надо бы всё-таки поосторожнее, поаккуратнее, это всё же не картинка, не территория, не карта, это люди, это участники референдума, который как бы ни игнорировали господа в ЕС, в США и в Киеве - был чётким выбором, и выбором не в пользу конкретно Путина или Москвы, это был важный знак советским патриотам и тем, кто лозунг восстановления СССР не фразой одной считает, а имеет в программных документах - как ОКП, например. Понятно, что правящий в РФ режим, классово мало отличающийся от того, что утвердился в Киеве, будет в дни пятилетия "крымнашизации" референдум трактовать как мандат доверия лично себе и как русский патриотизм - но это прецедент воссоединения советских территорий, а, значит, сигнал коммунистам, и потому мы, члены ОКП так доржим нашим крымским отделением. Путинизм - не то, что нужно и в Крыму, это видно по смене настроений за последний год: "понаехавших" из РФ тут перестали принимать с распростёртыми объятиями, может, потому что они привезли с собой дороовизну и безработицу, а узко-пиарный подход, как с катанием на камазе по Крымскому мосту - явно не то, чго годами ждали наши, советские братья в Крыму. Ну, кстати, и Путин-то не скупился на обещания перед выборами год назад - если Порошенко готов наобещать возвращение Крыма, то этот аж на Марс обещал полететь в 2019-м. Ну, 2019-й настал - и? Врут, как жрут. Причём, чем больше кусок СССР, который доставлся в управление буржуям - тем врут они масштабнее лохотрату, потому что знают, что это "работает".

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Есть у Порошенко одна фишка написал 18.03.2019 13:49
Все, к чему он не прикоснется , начинает давать прибыль. Причем это настоящая прибыль. От работы заводов , банков , отраслей , территорий. Редкое свойство для постсоветского общества , где основа капиталов воровство.
Опаснейший чел для кремлевской верхушки . Порошенко умудрился всего лишь за несколько лет в нищей стране поднять минималку выше российской. Зарплаты на уровне 20-30 тысяч рублей стали повсеместной нормой , а еще 8 миллионов украинцев после введения безвиза в ближайшем зарубежье зарабатывают от тысячи евро. Новых заводов уже сотни. Долар падает.
Ужас!
Крыму бы такое ))) Военная база прибылей не дает , только сосет деньги из российского бюджета.
Разный подход. Разные результаты.
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