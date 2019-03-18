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Московский листок

Австралийский исламофоб использует суд как трибуну для правой пропаганды

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 1

ислам новая зеландия неонацизм
Австралийский исламофоб использует суд как трибуну для правой пропаганды

Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и планирует сам представлять себя в суде. В результате трагедии погибли 50 человек, еще столько же ранены. 

Дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял Тарранта в суде 16 марта, сообщил изданию New Zealand Herald, что он больше не действует от его имени. По словам защитника, 16 марта обвиняемый заявил ему, что больше не нуждается в его услугах. 

По данным газеты, таким образом Таррант хочет превратить судебный процесс в "платформу для продвижения своих убеждений", которые он изложил в манифесте, разосланном политикам Новой Зеландии перед нападением на мечети. 

"Мне не показалось, что у него (Тарранта) есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается", - цитирует адвоката ТАСС. Следующие слушания по этому делу пройдут 5 апреля. 

На пресс-конференции 18 марта глава новозеландской полиции Майк Буш подтвердил, что, по мнению правоохранителей, только один человек несет ответственность за стрельбу в Крайстчерче, передает РИА "Новости". 

"Хочу со всей определенностью заявить, что мы считаем, что был только один нападавший. Это не значит, что не могло быть других людей, которые могли оказывать поддержку, и это остается очень важной частью нашего расследования", - заявил Буш. 

По его словам, это расследование стало крупнейшим, которое когда-либо проводила полиция Новой Зеландии, в нем задействованы 250 детективов и специалистов. Уровень угрозы в стране остается высоким. 

15 марта сообщалось, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные в Крайстчерче по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщали, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы. 

Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них - Тарранту. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали. 

При этом нападение было тщательно задокументировано в интернете. Теракт в Новой Зеландии сопровождала прямая трансляция, манифест, а также упоминание мемов и известных блогеров. Журналисты предполагают, что стрелок специально оставил множество отсылок и "ловушек для СМИ", чтобы его обсуждали еще больше. 

Во время 17-минутного стрима действия австралийца активно обсуждали на 8chan и Reddit, где тоже появилась ссылка. Еще ранее Таррант оставил 73-страничный манифест, где рассказал первоначальном плане напасть на три мечети, пояснил свою мотивацию и назвал источники вдохновения. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Молодой человек снимал стрельбу на видео, а на рожках для автомата написал даты "ключевых моментов становления европейской цивилизации". Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из них оказалась битва при Кагуле, произошедшая в 1770 году во время русско-турецкой войны. 

Еще на одном из рожков встречается имя Милоша Обилича - героя битвы между сербами и турками на Косовом поле 15 июня 1389 года, в которой погибли сербский военачальник князь Лазарь и турецкий султан Мурад: по одной из версий, Обилич, выдавший себя за перебежчика, пробрался к Мураду и убил его, после чего был сам убит охраной султана.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Бей левых, пока не поправеют. (с)
Иванушка написал 18.03.2019 17:13
Мигранты для власть имущих очень полезные люди - они составляют резервную армию рабочей силы, которая дает возможность богачам снижать зарплату и социалку у коренного населения своих стран.
А еще мигранты являются объектом объективной ненависти у коренных жителей и тем самым снимают на себя ненависть с хозяев жизни и обслуживающих их чиновников.
Так что мигрантов и будут продолжать завозить и социализировать их не будут, даже тех, кого возможно. Никто же не думает, что путин, например, ожидает, будто дагестанских москвичи встретят с караваями? Все он знает, и не скрывает.
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