Австралийский исламофоб использует суд как трибуну для правой пропаганды

Обвиняемый в стрельбе в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерче 28-летний Брентон Таррант отказался от услуг адвоката и планирует сам представлять себя в суде. В результате трагедии погибли 50 человек, еще столько же ранены.

Дежурный адвокат Ричард Питерс, который представлял Тарранта в суде 16 марта, сообщил изданию New Zealand Herald, что он больше не действует от его имени. По словам защитника, 16 марта обвиняемый заявил ему, что больше не нуждается в его услугах.

По данным газеты, таким образом Таррант хочет превратить судебный процесс в "платформу для продвижения своих убеждений", которые он изложил в манифесте, разосланном политикам Новой Зеландии перед нападением на мечети.

"Мне не показалось, что у него (Тарранта) есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается", - цитирует адвоката ТАСС. Следующие слушания по этому делу пройдут 5 апреля.

На пресс-конференции 18 марта глава новозеландской полиции Майк Буш подтвердил, что, по мнению правоохранителей, только один человек несет ответственность за стрельбу в Крайстчерче, передает РИА "Новости".

"Хочу со всей определенностью заявить, что мы считаем, что был только один нападавший. Это не значит, что не могло быть других людей, которые могли оказывать поддержку, и это остается очень важной частью нашего расследования", - заявил Буш.

По его словам, это расследование стало крупнейшим, которое когда-либо проводила полиция Новой Зеландии, в нем задействованы 250 детективов и специалистов. Уровень угрозы в стране остается высоким.

15 марта сообщалось, что вооруженные люди вошли в мечети Аль-Нур и Линвуд, расположенные в Крайстчерче по соседству, около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери. Свидетели сообщали, что на момент захвата в мечетях оставались около 200 и 300 человек соответственно. После этого раздались выстрелы.

Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них - Тарранту. В результате нападения 50 человек погибли, 50 пострадали.

При этом нападение было тщательно задокументировано в интернете. Теракт в Новой Зеландии сопровождала прямая трансляция, манифест, а также упоминание мемов и известных блогеров. Журналисты предполагают, что стрелок специально оставил множество отсылок и "ловушек для СМИ", чтобы его обсуждали еще больше.

Во время 17-минутного стрима действия австралийца активно обсуждали на 8chan и Reddit, где тоже появилась ссылка. Еще ранее Таррант оставил 73-страничный манифест, где рассказал первоначальном плане напасть на три мечети, пояснил свою мотивацию и назвал источники вдохновения. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Молодой человек снимал стрельбу на видео, а на рожках для автомата написал даты "ключевых моментов становления европейской цивилизации". Как сообщает Telegram-канал Mash, одной из них оказалась битва при Кагуле, произошедшая в 1770 году во время русско-турецкой войны.

Еще на одном из рожков встречается имя Милоша Обилича - героя битвы между сербами и турками на Косовом поле 15 июня 1389 года, в которой погибли сербский военачальник князь Лазарь и турецкий султан Мурад: по одной из версий, Обилич, выдавший себя за перебежчика, пробрался к Мураду и убил его, после чего был сам убит охраной султана.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

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