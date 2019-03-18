Пикет в защиту рабочих спустя 3 года вылился в "разжигание"

Получил повестку вызова на допрос по ст. 282 УК РФ. Суть дела: 28.10.2016г. у офиса Мосгортранс был проведен разрешенный пикет против увольнения ряда водителей, являющихся профсоюзными активистами. На месте пикета присутствовали сотрудники полиции и местной администрации. Каких либо нарушений в ходе пикета не было зафиксировано.

Через 2,5 месяца после пикета, по обращению представителей Мосгортранса, ОВД "Замоскворечье" завело производство по административному правонарушению в ходе пикета. Не установив каких либо нарушений, в ходе публичного мероприятия, полиция прекратило дело. Казалось бы все. Но...

Прокуратура отменяет решение полиции, и требует нового составления протокола. И надо сказать, что впоследствии много раз в дело будут вмешиваться представители соответствующих инстанций, требуя и требуя покарать пикетчиков за поддержку профсоюзных активистов.

Протоколы на меня и Дениса Зоммера как организаторов пикета поступили в суд. В суде представители полиции, местной администрации, журналисты, свидетели, а также фото-видеосьемка показали отсутствие каких либо нарушений. Единственными свидетелями говорившими обратное, были 2 охранника Мосгортранс. Правда в ходе их допроса выяснилось, что один из них находился в здании на 3этаже(!), а другой стоял на воротах на большом расстоянии от места пикета и не мог видеть происходящие. Вы наверно, решили что суд встанет на сторону полиции против странных показаний охранников, но...

Многие юристы ведущие дела в судах знают, как тяжело вести дело против крупной компании в суде по месту ее нахождения. И какой процент странных решений выносится.

В нашем деле в зале суда сидели представители Мосгортранса внимательно контролируя действия участников процесса. Суд не поверил массе доказательств по делу, включая показаниям сотрудников полиции, а поверил свидетелям которых даже не было на месте пикета. Суд осудил организаторов за превышение численности участников пикета (это не смотря, на то, что решением Конституционного суда это не является правонарушением и мы на решение Конституционного суда ссылались в суде). Правда суд вынес минимальное наказание.

Мы обжаловали решение суда и Московский городской суд в связи с полной очевидностью дела вынес одно из немногих решений в пользу обжаловавших несправедливое наказание за якобы административное правонарушение. Но...

В Мосгортрансе замдиректором по безопасности был настойчивый человек, работавший в другой системе до этого.

Жалобы и заявления с требованием возбудить уголовное дело шли во все правоохранительные органы, в ФСБ, в центр Э и т.д. Надо сказать, что изложение событий в них было все интереснее и интереснее, а новые подробности от заявления к заявлению все фантастичнее и фантастичнее. В основном органы в силу отсутствия каких либо оснований постоянно отказывали в возбуждении дела. Кроме Прокуратуры и Следственного Комитета. Прокуратура с завидной настойчивостью отменяла такие отказы. А Следственный комитет вызывает нас с Денисом Зоммером на допрос завтра по ст. 282 УК РФ.

А потом кто то может рассказывать о правовом государстве и независимом суде.