Крымский комбинат "Дружба народов" всё же проверят из-за нарушений в золотовской кухне

Управление Россельхознадзора по республике Коми подало в Арбитражный суд иск к уже приобретшему статус скандального мясокомбинату "Дружба народов" из-за нарушений в поставках продуктов для Росгвардии.

Издание "МБХ медиа" обратило внимание на определение суда о принятии иска в производство, опубликованного на сайте Арбитражного суда республики 12 марта.

В иске заявителя говорится о нарушении мясокомбинатом порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (ст. 14.45. КоАП) при поставке продуктов для Росгвардии. О каких именно нарушениях идет речь, не указано. Слушание по административному делу назначено на 9 апреля.

"Дружба народов" должен подготовить письменные доказательства отсутствия вины, а также "представить суду доказательства принятия ответчиком всех зависящих от него мер по недопущению вменяемого правонарушения или сведения об иных обстоятельствах, исключающих ответственность, либо доказательства устранения выявленных правонарушений", сказано в материалах суда.

Мясокомбинат "Дружба народов" является единственным поставщиком продуктов питания для Национальной гвардии РФ. Распоряжение об этом поступило от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, установил в своем расследовании Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный Алексеем Навальным. После этого назначения закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

Росгвардия с порога назвала расследование ФБК фальсификацией. 11 сентября Виктор Золотов в видеообращении обвинил Алексея Навального в клевете и вызвал его на дуэль. Которая, впрочем, так и не состоялась.

18 января сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полковника спецназа Росгвардии Олега Кондратьева. Как выяснилось, в июле 2018 года он принял от мясокомбината "Дружба народов" 30 тонн гнилого картофеля.

Мясокомбинат "Дружба народов" ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь его собственником числится бывший начальник Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия. "То есть в прошлом Кантемиров - непосредственный подчиненный Виктора Золотова, руководителя Росгвардии", - поясняется в расследовании.

По данным ФБК, в последние годы бывший офицер занимал посты гендиректора в компаниях петербургского бизнесмена Бориса Ванинского - именно его структуры продали элитный особняк Кушелева-Безбородко в Петербурге благотворительному фонду "Дар", фигурировавшему в предыдущем расследовании Навального о премьере "Он вам не Димон".

Кантемиров также был генеральным директором ООО "Ресурс Сервис" - владельца участка, вплотную примыкающего "к одной из неофициальных медведевских резиденций на Рублевке в Маслово". При этом фирма выкупила данный участок незаконно, отмечает ФБК со ссылкой на отчет Счетной палаты.

"Понятно, что Кантемиров кого-то фронтует. Мы попытались разобраться кого, и сами видите - Медведев торчит отовсюду, - прокомментировал Алексей Навальный. - У нас сложилось впечатление, что бенефициаром этой схемы с замыканием всего продовольствия Росгвардии на мясокомбинат "Дружба Народов" является либо сам Медведев, либо люди из его ближайшего окружения".

Новости по теме:

Золотов и сакральная капуста

В чем сверхзадача наезда Золотова на арестанта Навального?

Росгвардия снабжалась крымским мясом по завышенным ценам

Генерал-братэлло Золотов и его гвардия хотят украсть у москвичей дорогу

Росгвардия проверит саму себя на предмет закупок продуктов по завышенным ценам