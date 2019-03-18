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Московский листок

Семилетний запущенный мальчик умер от остановки сердца в захламленной квартире

Опубликовано 18.03.2019 в разделе комментариев 0

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Семилетний запущенный мальчик умер от остановки сердца в захламленной квартире

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 12 марта семилетнего мальчика, которого оставили одного в московской захламленной квартире. По предварительным данным, ребенок умер от остановки сердца. 

"Со слов матери установлено, что ребенок проживал с мамой и бабушкой. Получал медицинскую помощь и наблюдался у врачей, также получал необходимый для его заболеваний уход в домашних условиях, - сообщает сайт ведомства 18 марта. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. 

Между тем источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что в квартире, где проживает семья, накопилось много мусора, который никто не выносил. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли и фактически морили голодом. "Он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли", - рассказал собеседник агентства. 

Источник в правоохранительных органах уточнил, что ребенок страдал психическим расстройством. Уже опрошены мать и бабушка погибшего. По словам источника, родители мальчика находились в состоянии развода. 

"Родители ребенка судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет", - добавил представитель правоохранительных органов. 

Детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович заявил, что проверяет информацию об условиях проживания мальчика, пока ее подтверждения нет, при необходимости аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве возьмет ситуацию на контроль. 

Telegram-канал Mash сообщил, что после смерти мальчика мусор из квартиры вывозили двое суток. "Из его дома вывезли три грузовика мусора", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном каналом, соседка рассказывает, как мать погибшего мальчика приносила в квартиру по два мешка мусора каждый день, после чего в соседних квартирах завелись тараканы и мыши.

Напомним, 11 марта представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила об аналогичном случае, но без летального исхода: о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире. 

"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Иванова.

Полицию на место происшествия вызвали жильцы дома, услышавшие громкие крики девочки. "Когда девочка не переставая пищала несколько часов и ко мне обратилась с сообщением консьерж, я сразу прибыла на место и дождалась полиции, - рассказала старшая по подъезду Людмила Сержантова. - Она приехала в первом часу ночи, а дверь взломали только в четвертом часу утра. Сама квартира довольно большая, трехкомнатная, дверь в нее - крепкая, железная".  

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