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Московский листок

Законом о фейковых новостях Путин вошёл в историю, как Александр III указом о "кухаркиных детях"

Опубликовано 19.03.2019 автором Игорь Олин в разделе комментариев 3

Законом о фейковых новостях Путин вошёл в историю, как Александр III указом о "кухаркиных детях"

Придворные летописцы могут сколько угодно стряпать патетические и слезоточивые материалы о неподдающемся измерению вкладе властителей в развитие страны, их самоотверженности и прозорливости, как вдруг некое малозаметное, мимолетное действо высвечивает суть эпохи. Пафос и величие, обилие воздыханий и славословий разом испаряются, являя за растворившейся пеленой откровенную гнусность.

Подписанные Путиным законы о несусветно диких штрафах за публикацию недостоверной информации и проявление явного неуважения к государству и обществу, по большому счёту, скорбный итог его двадцатилетнего руководства. Теперь уже не до притворства. Панический страх перед утратой власти не позволяет далее тужиться над мифическим образом прогрессивного исторического деятеля. Путин смирился с ролью отъявленного реакционера и душителя свобод.

Отныне режим даже не пытается искать вразумительных объяснений политике "бешеного принтера", демонстрируя однозначно читаемую позу: "Мы заткнём вам рты!". В условиях практического отсутствия экономических успехов подкупать население больше нечем, потому меры правительства всё чаще приобретают репрессивный характер.

Конституция и порождённые ею институты защиты гражданских свобод полностью игнорируются. Совет по правам человека при президенте РФ активно призывал отклонить вышеуказанные законопроекты. Свыше 100 авторитетных журналистов и правозащитников назвали инициативы сенатора Клишаса «государственными репрессиями против всего журналистского и писательского сообщества». Но гарант конституции в очередной раз хранил презрительное молчание и играючи подмахнул новые запреты.

С каждым мероприятием по усилению безопасности в России становится жить только страшнее. "Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни и здоровью, имуществу граждан, подрывает общественный порядок и безопасность, создает помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности и связи". Это как? Это вообще поддаётся пониманию? И не кажется ли вам, что государство в лице депутатов, сенаторов и президента, защищающее себя от оскорблений не активной социальной политикой, а жестокостью наказаний - государство в значительной степени дефектное и убогое?

Приближается 1-е апреля - день, когда газеты любили запускать шуточные новости. С 2019 года такие попытки вполне способны породить блокировки и судебные процессы. По опыту громких уголовных дел за репосты легко представить, что одной неосторожной картинки или цитаты будет достаточно, чтобы гражданин раскошелился на несколько сотен тысяч рублей (которых у большинства жителей просто нет). Вид разорённых в дым вольнодумцев должен иметь примерно то же воздействие, что производили на недовольное население при царизме болтавшиеся на веревках трупы повешенных повстанцев. В век буржуазного гуманизма карательные органы получили современный инструмент для преследования неугодных.

...Не в обращениях и посланиях, не в иконах и молебнах, а вот в таких, на первый взгляд, второстепенных моментах с их предельным цинизмом проявляется истинное лицо власти. Одобривший циркуляр "о кухаркиных детях" император Александр III навеки вошёл в нашу историю недалёким, озлобленным консерватором, презиравшим и ненавидевшим своих трудящихся подданных, которые, по его мнению, не заслуживали даже школьного гимназического образования. Президент Путин входит в историю своей неуемной борьбой со свободой слова. Что это если не явное неуважение к обществу? Или протаскивание сомнительного закона с помощью "единороссов" есть приличная форма неуважения?



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Всего комментариев к статье: 3
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Пу изначально был уголовником и педофилом - потому его и поставили
Острый написал 19.03.2019 01:05
Пу изначально захватил власть на дикой крови (взрывы жилых домов с жителями по всей России). Даже его первая экономическая деятельность в Петербурге 90-х началась с крышевания ОПГ и предоставления ей одного из Питерских портов для систематического ввоза крупных партий героина из южной америки.
Пу и весь кооператив Озеро с самого начала зпнимались всем, где можно было урвать шальные деньги. И естественно тратили эти деньги на самые сатанинские развлечения.
_
То есть Пу был изначально президентом пожизненным. Ибо когда Он вылез на публику, являясь по-сути бандитом и отморозком, то обратно дороги у него уже никакой не было. Вся Его жизнь - это кровавый забег и миллионы жертв...
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(без названия)
стоик1960 написал 19.03.2019 00:57
мелочность и трусость сортирного Карлика зашкаливают - поэтому и законы такие же?
Если главный охранитель Золотов ведет себя как трус, то какие его хозяева?
ОНИ трясутся от страха перед безоружными людьми и Их не стоит боятся?
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(без названия)
Тупой написал 19.03.2019 00:23
Отступив от принципов американской демократии,где президент может избираться только на два четырехлетних срока подряд, президенты в суверенных республиках разрушенного СССР,обрекли себя на пожизненное президентство или тюрьму в лучшем случае.Поэтому они обречены на фальсификацию выборов и их имитацию. Поэтому и ввели закон о информационной угрозе безопасности самодержцев.
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