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Московский листок

Путин взмахнул рубильником

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 1

путин выборы крым
Путин взмахнул рубильником

Президент Путин дал старт работе Балаклавской (Севастополь) и Таврической (Симферополь) тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность, передает корреспондент «Интерфакса».Он приехал в Крым, чтобы поучаствовать в торжествах по случаю пятой годовщины присоединения полуострова к России. Ввод ТЭС в работу ранее переносился. Первые энергоблоки этих ТЭС запустили в октябре 2018 г. Мощность каждой из них — 470 МВт.

***

Приехал на торжества, а заодно "дал людям свет" - ну прямо как в забытой перестроечной комедии "Фонтан".

И когда он только все успевает? Сегодня еще и закон подписал о фейковых новостях. Наверно, одной рукой за рубильник дергал, а другой, значит, подписывал? Ну или разнес мероприятия с перерывом на обед - не знаю. Но все равно здорово, как он все успевает. Иной раз глянешь - вот он, тут, а его уж и след простыл, и он на другой конце нашей великой Родины тоже делает что-то великое. Ну в крайнем слуечае значительное.

Но мощностей для Крыма явно маловато. Что-то нашему дорогому не то сказали. На сей секунд в самый раз, можно сказать, в обрез. А ежели в Крыму что-то, не дай бог, развиваться начнет? Заводы там, фабрики, трамваи и опреснительные станции? Тут явно на все электричества не хватит, придется новые электростанции строить. Если, конечно, Государственная дума закон сохранения энергии не отменит.

А что было не сконстролить раз и навсегда одну - атомную, мегаватт так тысячи на полторы как минимум, а потом еще достроить один-другой блок по надобности?

Не знаю, мне государственный разум непостижим вовсе...

Вот и закон об этих новостях фейковых - на хрена он сдался? И так уже все пикнуть боятся, везде себе портретов Путина понавесли, навроде оберега. Но от ФСБ и Следкома не помогает - проверено.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1963 написал 19.03.2019 01:05
мелочность и трусость сортирного Карлика зашкаливают - поэтому и законы такие же?
Если главный охранитель Золотов ведет себя как трус, то какие его хозяева?
ОНИ трясутся от страха перед безоружными людьми и Их не стоит боятся?
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