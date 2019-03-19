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Московский листок

"Потерпевший" уже признан виновным, а Раймову все судят и судят

Опубликовано 19.03.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

суд закон
"Потерпевший" уже признан виновным, а Раймову все судят и судят

Мы уже неоднократно писали об уголовном деле, возбуждённом на Анастасию Раймову. В настоящее время она предстала перед Ибресинским районным судом Чувашской Республики. Раймова обвиняется по статье 111 УК РФ, п. 3 ч. 2 (до 10 лет лишения свободы).Вина Раймовой в том, что она в должной законной мере не озаботилась обеспечением безопасности начавшего её избивать односельчанина-уголовника.

«Я знала, что он был ранее судим за побои и изнасилование, и очень испугалась», - описывает происходящее Раймова. Анастасия, пытаясь вырваться от Филиппова, оттолкнула его попавшимся под руку предметом (это оказались канцелярские ножницы, с которыми Раймова чуть раньше ходила за петрушкой, завалявшиеся в кармане куртки) и забежала в дом.

Тяжесть данных повреждений была такова, что Филиппов уехал домой на велосипеде, затем обратился за медпомощью. Был госпитализирован. Лечился в течении недели.

То, что инициатором конфликта был потерпевший (что признал сам потерпевший), разница в физическом состоянии Раймовой и Филиппова, агрессивность и алкогольное опьянение Филиппова - ничего из этого следствием учтено не было.

Встаёт вопрос - до какой степени дебошир должен был избить Раймову, чтобы она получила право обороняться? Или право на защиту чести и достоинства, а также здоровья и жизни в РФ имеет только сенсей по айкидо, способный скрутить любого нападающего без применения оному нападающему вреда?

Дополнительно отметим, что полиция грудью встала на защиту потерпевшего. Как рассказывает Раймова, от неё требовали одного - сознаться, что она специально ранила Филиппова.

«Они говорили, что если я не буду давать признательные показания, не раскаюсь, то меня посадят до суда и отчислят из университета», — подчёркивает Анастасия.

Впрочем, проверкой действий Филиппова полиция тоже занялась. Анастасию возили снимать побои. Оперативно, 4 февраля (напоминаем, инцидент произошёл 17 октября). К тому времени уже можно было чистосердечно зафиксировать полное отсутствие у Раймовой каких-либо телесных повреждений.

Все обращения Раймовой и её защитника по поводу действий Филиппова как в правоохранительные органы, так и в мировой суд, очень долго оставались без внимания.

Однако со временем, возможно, из-за того, что история приобрела общественный резонанс, какие-то колесики завертелись. Мировой суд всё-таки, признал противоправность действий Филиппова в отношении Раймовой и дал этим действиям оценку в виде 60 часов исправительных работ в общественном месте. 18 марта решение вступило в законную силу.

Раймову же продолжают судить за то, что она не дала данным противоправным действиям зайти слишком далеко.

Ближайшее судебное заседание состоится 2 апреля. Начало в 13-30.

Ожидаются допрос обвиняемой (Анастасии Раймовой) и прения сторон.



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