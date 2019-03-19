В Госдуме подтвердили размещение Ту-22М3 в Крыму

Ракетоносцы Ту-22М3, размещённые в Крыму, способны уничтожить любые цели в Европе, заявил во вторник председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Самолёты ракетоносной авиации проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе", - цитирует "Интерфакс" Шаманова.

Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также развернула в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - цитирует Бондарева его пресс-служба.

Позже пресс-служба верхней палаты парламента, заявила что информация о размещении на полуострове дальних бомбардировщиков Ту-22М3 была распространена по ошибке.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием. Информация о том, что РФ разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3 и развернула комплексы "Искандер-М" была распространена по ошибке", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.