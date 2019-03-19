Анатолий Баранов: Как я стал хвалить Путина

Вчера Путин подписал закон о фейковых новостях. Разумеется, он должен касаться только оппозиционной прессы, которая может "позволять себе", а не должна.
Но вот читаю во вполне прокремлевском "Федеральном агентстве новостей".
Результаты опроса в интервью «Свободной прессе» прокомментировал и главный редактор портала «Форум. мск» Анатолий Баранов. Он подчеркнул, что жизнь в Крыму до ухода из состава Украины и положение не выдерживает сравнения. В частности, Баранов указал на то, что сейчас в экономику полуострова, идут колоссальные вливания из федерального бюджета, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции обещают принести свои плоды.
Он отметил, что такое количество крымчан, заявивших о том, что повторили бы свой выбор на референдуме, безусловно, говорит о том, что полуостров движется в правильном направлении.
«Кому захочется возвращаться в «зимбабве»? <…> Жить в цивилизованной стране все же предпочтительней», — заключил эксперт.
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Вот и правда комментарий, который я дал "Свободной прессе".
Анатолий Баранов: жить в цивилизованной стране все же предпочтительней
А теперь с цитаты, которую почему-то в ФАН решили немножко подкастрировать. Вот она полностью: "Думаю, тут и выбора никакого нет. Кому захочется возвращаться в «зимбабве»? Вот как бы ни было сложно, трудно и дорого, но жить в цивилизованной стране все же предпочтительней. Правда, в последнее время страна в очередной раз меняется, и как всегда — не в лучшую сторону…"
Не правда ли, звучит несколько иначе? А ведь не такая большая цитата, в любом тексте и полностью поместилась бы.
Теперь о смысле сказанного в изложении ФАН.
Про сравнение с украинским периодом и инвестиции.
"Безусловно потребовались колоссальные вливания из бюджета в экономику Крыма, в достаточной мере разоренную в украинский период. То есть в краткосрочной перспективе одни расходы. Ну а в долгосрочной — инвестиции обещают принести свои плоды. В международном плане глупо говорить о выгодах. Конечно, присоединение Крыма привело к значительной международной изоляции России. Когда-нибудь в очень отдаленной перспективе, когда из меня уже лопух расти будет, может и будут какие-то международные бонусы, но вот пока что аналогичная ситуация с Северным Кипром для Турции уже 40 лет никаких выгод не приносит".
Ну и где тут мажорное "жизнь в Крыму до ухода из состава Украины и положение не выдерживает сравнения. В частности, Баранов указал на то, что сейчас в экономику полуострова, идут колоссальные вливания из федерального бюджета, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции обещают принести свои плоды" в изложении ФАН?
Вот интересно, что скажут Генпрокуратура и Роскомнадзор? Все в порядке, конечно?
стоик1963 написал 19.03.2019 12:08
Укладывается в общую пропаганду воровского "цивилизованного" режима?
стоик1962 написал 19.03.2019 12:04
Перлы , которые выдает Максимушка Калашевич или Митина , обязательно ему зачтутся на заседании Тройки ?
тир написал 19.03.2019 11:58
Вы же одной бухгалтерии бабки получаете. для рацинално мысслящего- это соаершенно очевидно. Твое паблисити- проститутка, камуфляжная, под типо оппозиционерское ЧТО-ТО, непонятно что. Ты же плядь,простыня обкончанная. Со своими банами. Еще можно было о чем то порассужать. О чем то поспорить. Но с кем. Ты же уничтожаешь на корню коменты более менее., спорить даже никак. Кремлевская плядь. На х-ууя эта показуха. С комментаторами. Ты же сам с собой тихо. Дро-чишь. Руку меняшь- вся разница. Возразить- ничего не можешь. задачи такой нет. Бабло не за это платяит путайло. Платит-создал видимость оппУзиоцинЭра. Взд-рочнул. В буху сходил- не надо. Все на счет переводится.
Главное- контролирующий орган. Там у тебя сидят не прикормленные модеры. А именно- те хозява жизни. Они- платят. Они отвечают за танец. Ты же шлюшка. только прикинулся волком. На самом деде- Шакал Табаки.