Анатолий Баранов: Как я стал хвалить Путина

Вчера Путин подписал закон о фейковых новостях. Разумеется, он должен касаться только оппозиционной прессы, которая может "позволять себе", а не должна.

Но вот читаю во вполне прокремлевском "Федеральном агентстве новостей".

Результаты опроса в интервью «Свободной прессе» прокомментировал и главный редактор портала «Форум. мск» Анатолий Баранов. Он подчеркнул, что жизнь в Крыму до ухода из состава Украины и положение не выдерживает сравнения. В частности, Баранов указал на то, что сейчас в экономику полуострова, идут колоссальные вливания из федерального бюджета, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции обещают принести свои плоды.

Он отметил, что такое количество крымчан, заявивших о том, что повторили бы свой выбор на референдуме, безусловно, говорит о том, что полуостров движется в правильном направлении.

«Кому захочется возвращаться в «зимбабве»? <…> Жить в цивилизованной стране все же предпочтительней», — заключил эксперт.

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Вот и правда комментарий, который я дал "Свободной прессе".

Анатолий Баранов: жить в цивилизованной стране все же предпочтительней

А теперь с цитаты, которую почему-то в ФАН решили немножко подкастрировать. Вот она полностью: "Думаю, тут и выбора никакого нет. Кому захочется возвращаться в «зимбабве»? Вот как бы ни было сложно, трудно и дорого, но жить в цивилизованной стране все же предпочтительней. Правда, в последнее время страна в очередной раз меняется, и как всегда — не в лучшую сторону…"

Не правда ли, звучит несколько иначе? А ведь не такая большая цитата, в любом тексте и полностью поместилась бы.

Теперь о смысле сказанного в изложении ФАН.

Про сравнение с украинским периодом и инвестиции.

"Безусловно потребовались колоссальные вливания из бюджета в экономику Крыма, в достаточной мере разоренную в украинский период. То есть в краткосрочной перспективе одни расходы. Ну а в долгосрочной — инвестиции обещают принести свои плоды. В международном плане глупо говорить о выгодах. Конечно, присоединение Крыма привело к значительной международной изоляции России. Когда-нибудь в очень отдаленной перспективе, когда из меня уже лопух расти будет, может и будут какие-то международные бонусы, но вот пока что аналогичная ситуация с Северным Кипром для Турции уже 40 лет никаких выгод не приносит".

Ну и где тут мажорное "жизнь в Крыму до ухода из состава Украины и положение не выдерживает сравнения. В частности, Баранов указал на то, что сейчас в экономику полуострова, идут колоссальные вливания из федерального бюджета, и в долгосрочной перспективе эти инвестиции обещают принести свои плоды" в изложении ФАН?

Вот интересно, что скажут Генпрокуратура и Роскомнадзор? Все в порядке, конечно?