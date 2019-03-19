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Московский листок

Журналистку "Коммерсанта" уволили из-за критики Беглова

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 0

Журналистку "Коммерсанта" уволили из-за критики Беглова

Журналистку "Коммерсанта", соавтора Telegram-канала "Ротонда" Марию Карпенко уволили из газеты из-за недовольства администрации президента и властей Петербурга ее критическими заметками об избирательной кампании врио губернатора Александра Беглова. Об этом она сама рассказала в Telegram-канале "Ротонда".

"Объясняя причину увольнения, руководитель издательского дома Владимир Желонкин сообщил: то, что я пишу в "Ротонде", не соответствует редакционной политике "Коммерсанта". "Ротонду" он назвал "активизмом, несовместимым с журналистским статусом". Если не относить эти слова на счет критических замечаний "Ротонды" по поводу политики врио губернатора Петербурга Александра Беглова, единственное, что можно назвать активизмом — это настойчивые попытки добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов, которые я предпринимала в том числе от имени "Ъ" с согласия руководства. Такой активизм считаю не просто совместимым с журналистским статусом, но и неотъемлемой частью этого статуса", - написала Карпенко в Telegram.

Журналистка отметила, что расторгла трудовые отношения с редакцией по соглашению сторон. "Официально уволить сотрудника за выражения им мнения за пределами газеты нельзя, потому что никаким документов редакции это не запрещается. Фактически я сама согласилась с тем, что меня увольняют. Тот факт, что меня больше не хотят видеть в «Коммерсанте», был озвучен довольно четко", - пояснила она.

По ее словам, редактор издательского дома "столкнулся с давлением из Кремля". "Сам Владимир Желонкин сказал, что никаких претензий к моей работе в газете у него нет. Но я знаю, что и в администрации президента, и в петербургской администрации выражали активное недовольство моими публикациями в "Ъ" о политике врио губернатора Петербурга. Кто именно настоял на том, чтобы я больше не освещала в «Коммерсанте» предвыборную кампанию Александра Беглова, я не знаю. Но могу только улыбнуться при мысли о людях, которые полагают, что увольнение журналистки — метод, который пойдёт этой кампании на пользу", - отметила она.

 



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