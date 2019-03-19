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Московский листок

Росреестр оценил участок с дворцом Шувалова в 2800 раз ниже кадастровой стоимости

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 2

Росреестр оценил участок с дворцом Шувалова в 2800 раз ниже кадастровой стоимости

Росреестр оценил земельный участок площадью 7,6 га в Сколково, на котором расположен дворец бывшего вице-премьера, а ныне главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова в 107,5 тысяч рублей, сообщает интернет-проект Baza. Таким образом, земельный налог для бывшего высокопоставленного чиновника оставляет всего 323 рубля. Однако он этого не делает. На текущий момент задолженность составляет семь тысяч рублей.

Как выяснили журналисты, в декабре 2018 года Федеральная служба судебных приставов завела исполнительное производство в отношении компании «Заречье-4», которой владеет Шувалови его супруга. Эта же компания числится владельцем участка в Одинцовском районе, на котором стоит знаменитый дворец Шувалова.

На сайте ведомства сообщалось, что Игорь Иванович является должником по "сборам и налогам".

Однако уже 3 марта текущего года исполнительное производство по взысканию с него 7,3 тыс. рублей налогов было прекращено из-за невозможности «установить местонахождение должника либо его имущества».

Журналисты отмечают, что кадастровая стоимость расположенного по соседству участка площадью 19 гектаров, который принадлежит компании, связанной с сыном Сулеймана Керимова Саидом, составляет 734 млн рублей. Таким образом, фактическая стоимость участка, которым владеет Шувалов составляет порядка 296,5 млн рублей. "Таким образом, один гектар земли стоит 14 тысяч рублей, то есть кадастровая стоимость участка занижена в 2800 раз", - отмечает издание.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Ешь богатых!!!
Грамши написал 19.03.2019 14:52
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Долой фашистскую хунту "путина"!!!
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(без названия)
стоик1967 написал 19.03.2019 14:00
сортирному Карлику еще тяжелее - девушки любят только за Подарок?
А ему, грязному, хочется чистой любви
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