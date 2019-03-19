Генпрокурор заявил о росте числа тяжких преступлений в России

В России по итогам 2018 года выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений экономической направленности, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии Генпрокуратуры в Москве.

"Должен отметить, что деятельность правоохранительных органов в 2018 году осуществлялась в условиях ее снижения на 3% (учтено почти 2 млн. преступлений). С начала следственной реформы 2007 года она снизилась почти в два раза (-44,4 %, или на 1,6 млн.), соответственно и число принятых к производству уголовных дел всеми органами также сократилось (на 1,32 млн.). Вместе с тем в прошлом году в структуре преступности возросла доля тяжких и особо тяжких деяний, экономических преступлений, а также совершенных лицами, ранее уже привлекавшимися к уголовной ответственности", - цитирует генпрокурора RNS.

По его словам, в прошлом году правоохранительным органам удалось раскрыть на 3% больше нарушений коррупционной направленности, чем в 2017 году.