Минфин анонсировал масштабные сокращения чиновников

В 2020 году численность сотрудников территориальных органов власти будет сокращена на 5%, а в 2021-м - еще на десять процентов, заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко. По ее словам, за этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата.

"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда", - цитирует чиновницу РИА Новости.

Она напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве — и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации (численности. — Прим. ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", — подчеркнула замминистра.

По словам Нестеренко, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив "плавающую" стимулирующую часть до 40%. Как отметила замминистра, "сейчас эта пирамида перевернута".