Генпрокуратура отчиталась о блокировке 13,5 тыс. сайтов в 2018 году

В 2018 году по требованию Генпрокуратуры было заблокировано 13,5 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом, заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

"На основании наших требований ограничен доступ более чем к 13,5 тыс. интернет-ресурсов с противоправным контентом (рост в 7 раз), с 57,5 тыс. страниц такие сведения удалены (рост на 187%)», - цитирует Чайку RNS.

По его словам, впервые за последние десять лет было отмечено снижение числа экстремистских преступлений почти на 17%.

Генпрокурор также подчеркнул, что в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ прокурорам необходимо "проверить обоснованность квалификации по расследуемым делам данной категории, законность их прекращения и возбуждения по ним административных производств".