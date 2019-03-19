МТС потратит 50 миллиардов рублей на исполнение "закона Яровой"

МТС оценила затраты на исполнение требований "закона Яровой" по хранению информации в 50 млрд рублей в течение 5 лет. "Мы снижаем наш прогноз по оценке инвестиций в выполнение требований "закона Яровой". Мы говорим о снижении прогноза по результатам закупочных процедур и всех тех тендеров и технологических уточнений, которые мы делали. Мы снижаем наш прогноз с 60 до 50 миллиардов рублей в течение 5 лет", - цитирует РИА Новости президента МТС Алексея Корня.

В МТС прогнозируют, что общий объем капитальных затрат оператора в 2019 году составит 90 млрд рублей (включая инвестиции, необходимые для выполнения "пакета Яровой").

Напомним, речь идет о вступивших в силу с 1 июля 2018 года положениях антитеррористических поправок, одним из авторов которых была депутат Госдумы Ирина Яровая. Закон обязывает операторов связи хранить голосовой трафик и текстовые сообщения пользователей в течение 6 месяцев, а с 1 октября - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), представленному в октябре, суммарные капзатраты операторов связи РФ в ближайшие пять лет могут составить 250 миллиардов рублей из-за необходимости выполнения требований "пакета Яровой", в результате чего аналитики ожидают снижение свободного денежного потока операторов до отрицательных значений в 2019-2022 годы.