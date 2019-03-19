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Московский листок

Нурсултан Назарбаев объявил об отставке

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 3

Нурсултан Назарбаев объявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил во вторник о сложении полномочий главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - заявил он в прямом эфире республиканских телеканалов.

По его словам, обязанности президента Казахстана до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Сам Назарбаев после своего ухода с поста главы государства возглавит Совбез республики

"Я буду продолжать работать в качестве председателя Совета безопасности", - сообщил Назарбаев в ходе выступления.

Помимо этого, Назарбаев останется председателем партии Nur Otan и членом Конституционного совета Казахстана.

79-летний Нурсултан Назарбаев управлял Казахстаном с апреля 1990 года. На последних выборах, которые состоялись в 2015 году, он получил 97,75% голосов избирателей.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Музичко г. Попарожье написал 19.03.2019 16:42
Тоже двойник: я устал, я ухожу... берегите россию ...эээээ сектым башка
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везде
власть написал 19.03.2019 16:41
сменяема.
Даже в Зимбабве и Казахстане
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Вся власть Советам!!!
Грамши написал 19.03.2019 16:37
За измену Советской Родине -под трибунал!!!
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