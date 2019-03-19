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Московский листок

Духовник патриарха Кирилла во время службы благословлял только богатых прихожан

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 4

Духовник патриарха Кирилла во время службы благословлял только богатых прихожан

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин) провел службу в Александро-Невском кафедральном соборе Кургана, во время которой к нему пускали только богато одетых людей, пишет Znak.com.

Отмечается, что на "великое повечерие" пришло свыше 300 человек, большинство из которых пожилые женщины и мамы с маленькими детьми. "Часть людей открыто говорила, что пришла на службу схиархимандрита за исцелением от болезней, якобы слова и молитвы Илия имеют чудодейственную силу… Верующие, по их признаниям, думали, что возможность получить благословление от схиархимандрита появится, когда тот выйдет к прихожанам. Однако к их большому разочарованию, старец не стал подходить к пастве, заняв приготовленное для него место возле алтаря", - отмечает издание.

По словам прихожан, в некоторый момент служители церкви начали расталкивать верующих, пропуская без очереди к алтарю группу из 5-7 богато одетых людей отсекая обычных прихожан. Духовник патриарха покинул собор через полчаса.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Если кто не знает написал 19.03.2019 18:32
ООО РПЦ - обыкновенная компания, занимающаяся бизнесом в весьма специфической сфере.
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(без названия)
на арене цирка фокусники в рясах написал 19.03.2019 17:51
Так я не понял... покинув молебный дом через полчаса, этот поп успел обслужить богатеньких прихожан из Тюмени - позолотил себе ручку? Или как?
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(без названия)
Житель крайнего Севера написал 19.03.2019 17:47
Бедным людям благословение не требуется.
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Гы-гы-гы!!!
Грамши написал 19.03.2019 17:33
"&#8230; Верующие, по их признаниям, думали...".Рабам божьим думать не положено.СТАДО И В АФРИКЕ СТАДО.
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