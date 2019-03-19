Весенний губернаторопад: сразу два российских губернатора ушли в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке. "Это мое личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас. Я искренне уважаю каждого из вас, ваше мнение, ваши права. Это мой принцип работы", - говорится в обращении Дубровского.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин удовлетворил просьбу Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

Позднее стало известно, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала заявление об отставке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в окружении главы региона.

"Да, Марина Васильевна заявила об отставке", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в пресс-службе правительства Мурманской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об отставке главы региона.

"Марина Васильевна сегодня возвращается из командировки в Москве, другой информации нет", - сказал руководитель пресс-службы правительства Заполярья Илья Денисов.