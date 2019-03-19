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Московский листок

Росстат решил не публиковать ежемесячные данные о доходах граждан

Опубликовано 19.03.2019 в разделе комментариев 1

Росстат решил не публиковать ежемесячные данные о доходах граждан

Росстат намерен временно отказаться от ежемесячной публикации динамики реальных доходов россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Павла Малкова.

"Публикацию ежемесячных данных по денежным доходам предлагается приостановить. Надо признать, что при расчете ежемесячных данных у нас нет значительной части сведений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы", - заявил Малков.

По его словам, с апреля Росстат перейдёт на обновлённую методику расчёта и пересчитает данные за последние 6 лет, начиная с 2013 года.

"Она более качественная, и результаты должны быть более глубокими, более обоснованными. Предполагается, что уже первый квартал мы опубликуем по обновленной методологии", - сказал Малков.

Напомним, ранее Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 снизились на 1,3%.

В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом (с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей пенсионерам в январе 2017 года). Таким образом, падение реальные доходов россиян продолжается шестой год подряд. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году - на 4,0%.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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брехня
на брехне написал 19.03.2019 21:32
брехней погоняет. Вот и вся работа Росстата.
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