Назарбаев ушел, чтобы остаться

Новость номер один, конечно - Назарбаев ушел. Сидел с глубоко советских времен, успел поработать еще первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, долго-долго играл в несменяемость, а потом взял, и ушел...
Об этом уже многие говорили и писали, нет смысла повторять, особенно про Дэн Сяопина. Вот только Дэн оставил после себя новый Китай, а Нурсултан на месте вверенной ему советской социалистической республики создал не то султанат, не то паханат - сами еще не разберутся, но уж никак не демократическую республику, да еще с опытом первого в мире расстрела бастующих рабочих в Жанаозене.
Да и куда ушел Назарбаев? Никуда он не ушел! Просто трудновато ему на старости лет под грузом ежедневных обязанностей, вот и передал их более молодому, а за собой оставил общий контроль, и в качестве председателя Совета безопасности, у которого полномочий куда больше, чем у президента, и роль "Елбосы", то есть отца нации.
И разумеется, никаких больше выборов для "отца нации" - отцов не выбирают. Это называется монархия, хотя пока и не наследственная, но концерт пока и не закончен...
Некоторые уже пишут, мол, Назарбаев указал путь для Путина. И даже находят, чему радоваться.
А я вот не нахожу.
А.Б.
по ельцинскому шаблону. написал 20.03.2019 02:16
Помните этот мерзкий момент, когда Ельцин нагло вывел Путина к телекамерам и назвал его своим преемником, и как ухмылялся еще никому неизвестный Вова.
Назарбаев уже сделал тоже самое:
- "Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном".
Совок и в Казахстане совок.
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 20.03.2019 02:08
_СТАТЬЯ:Опубликован полный текст
заявления Назарбаева об отставке
(ВИДЕО)
_pandoraopen.ru ОТ 19.3.19;17:58;
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"П Е Р В Ы Й-пошел"...[42-149]
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Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 19-3-19.
Цугцванг написал 20.03.2019 02:01
Путин и не прощается, и не уходит. Он, как Васисуалий Лоханкин из "Золотого теленка", провозглашает: "Я к вам пришел навеки поселиться, надеюсь я найти у вас приют".
!!!TOTIVOTTAKIJA!!!&&& написал 20.03.2019 01:59
- Таки и в "свободных и демократических" выборах для тупых населюков смысла нет! То таки, все-равно - эти выборы таки обеспечивают приход к власти извратов, фашистов, ублюдков, идиотов, выродков и подонков - то таки да! Таки тому порукой - весь сифилизованный мир - то таки да...