Назарбаев ушел, чтобы остаться

Новость номер один, конечно - Назарбаев ушел. Сидел с глубоко советских времен, успел поработать еще первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, долго-долго играл в несменяемость, а потом взял, и ушел...

Об этом уже многие говорили и писали, нет смысла повторять, особенно про Дэн Сяопина. Вот только Дэн оставил после себя новый Китай, а Нурсултан на месте вверенной ему советской социалистической республики создал не то султанат, не то паханат - сами еще не разберутся, но уж никак не демократическую республику, да еще с опытом первого в мире расстрела бастующих рабочих в Жанаозене.

Да и куда ушел Назарбаев? Никуда он не ушел! Просто трудновато ему на старости лет под грузом ежедневных обязанностей, вот и передал их более молодому, а за собой оставил общий контроль, и в качестве председателя Совета безопасности, у которого полномочий куда больше, чем у президента, и роль "Елбосы", то есть отца нации.

И разумеется, никаких больше выборов для "отца нации" - отцов не выбирают. Это называется монархия, хотя пока и не наследственная, но концерт пока и не закончен...

Некоторые уже пишут, мол, Назарбаев указал путь для Путина. И даже находят, чему радоваться.

А я вот не нахожу.

А.Б.