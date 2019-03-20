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Московский листок

Назарбаев ушел, чтобы остаться

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 4

казахстан китай тюрьма
Назарбаев ушел, чтобы остаться

Новость номер один, конечно - Назарбаев ушел. Сидел с глубоко советских времен, успел поработать еще первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, долго-долго играл в несменяемость, а потом взял, и ушел...

Об этом уже многие говорили и писали, нет смысла повторять, особенно про Дэн Сяопина. Вот только Дэн оставил после себя новый Китай, а Нурсултан на месте вверенной ему советской социалистической республики создал не то султанат, не то паханат - сами еще не разберутся, но уж никак не демократическую республику, да еще с опытом первого в мире расстрела бастующих рабочих в Жанаозене.

Да и куда ушел Назарбаев? Никуда он не ушел! Просто трудновато ему на старости лет под грузом ежедневных обязанностей, вот и передал их более молодому, а за собой оставил общий контроль, и в качестве председателя Совета безопасности, у которого полномочий куда больше, чем у президента, и роль "Елбосы", то есть отца нации.

И разумеется, никаких больше выборов для "отца нации" - отцов не выбирают. Это называется монархия, хотя пока и не наследственная, но концерт пока и не закончен...

Некоторые уже пишут, мол, Назарбаев указал путь для Путина. И даже находят, чему радоваться. 

А я вот не нахожу.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Назарбаев начал операцию "Преемник"
по ельцинскому шаблону. написал 20.03.2019 02:16
Помните, как Ельцин лил слезы, говорил "я ухожу", а сам назначил Путина и.о. президента, чтобы Путин потом организовал собственные выборы.
Помните этот мерзкий момент, когда Ельцин нагло вывел Путина к телекамерам и назвал его своим преемником, и как ухмылялся еще никому неизвестный Вова.
Назарбаев уже сделал тоже самое:
- "Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном".
Совок и в Казахстане совок.
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"ПЕРВЫЙ--пошел"...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 20.03.2019 02:08
...Здравия Вам...
_СТАТЬЯ:Опубликован полный текст
заявления Назарбаева об отставке
(ВИДЕО)
_pandoraopen.ru ОТ 19.3.19;17:58;
` ` ` ` ` ` ` `
"П Е Р В Ы Й-пошел"...[42-149]
``````````````````
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 19-3-19.
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Путин не прощается с тобой!
Цугцванг написал 20.03.2019 02:01
Назарбаев, как еврей из анекдота,- прощается, но не уходит.
Путин и не прощается, и не уходит. Он, как Васисуалий Лоханкин из "Золотого теленка", провозглашает: "Я к вам пришел навеки поселиться, надеюсь я найти у вас приют".
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Посмотри на ирак из европы - Там увидишь, вдали, только ж-пы! На европу взгляни из ирака!
!!!TOTIVOTTAKIJA!!!&&& написал 20.03.2019 01:59
Там одна колоссальная с-ка!
- Таки и в "свободных и демократических" выборах для тупых населюков смысла нет! То таки, все-равно - эти выборы таки обеспечивают приход к власти извратов, фашистов, ублюдков, идиотов, выродков и подонков - то таки да! Таки тому порукой - весь сифилизованный мир - то таки да...
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