Крым вернулся в "родную гавань", а там 1937 год

Перед приездом президента в Симферополе, где глава государства примет участие в торжествах в честь пятилетия Крымской весны, повесили большой баннер с фотографией Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Владимира Путина. На оригинале этого фото есть и четвертый подписант договора о вхождении Севастополя и Крыма в состав России - Алексей Чалый. Но его закрасили, сообщают крымские СМИ.

А вот так выглядел этот снимок пять лет назад.

"И это ещё не худший вариант, поскольку он живой и на свободе. Могли и уголовщину пришить, и "украинскую диверсионно-разведывательную группу" прислать, как в Донбассе не раз случалось", пишет по данному поводу АПН-СЗ.

Действительно, не худший.

На подходе к площади у Совмина Крыма, где должен был выступать Владимир Путин, сотрудниками МВД был задержан экс-президент Крыма Юрий Мешков, стоявший у истоков пророссийского движения на полуострове. 73-летний мужчина вместе с казаком Сергеем Акимовым, его женой и детьми шел на концерт в честь Крымской весны.

«Это было на улице Кирова на подходе к рамкам металлодетектора, сзади за Совмином, — рассказал «Примечаниям» Мешков. — Подошла жена Акимова, мы решили отойти от толчеи. Внезапно дорогу преградил полицейский, старший лейтенант Игорь Рогов. Потребовал назваться и подтвердить свою личность. Я ответил, что у нас не военное положение, и я не обязан с собой носить документы, удостоверяющие личность».

После отказа «проехать для выяснения» к Рогову присоединился второй полицейский. Со слов Мешкова, тот сказал ему, что в УВД Симферополя поступило сообщение: якобы экс-президент шел на концерт в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«Я спрашиваю: вот вы смотрите на меня, какие признаки алкогольного или наркотического опьянения вы сейчас видите? - рассказывает Мешков. - На что полицейский снова сообщил, что меня повезут в РОВД. Я ответил, что это незаконно, и я не обязан им подчиняться. Что их действия подпадают под действие статьи 254-й УК РФ – превышение служебных полномочий. Вместо ответа меня скрутили так, что я теперь сильно хромаю. Схватили под руки, прижали к земле и тащили. Нагрузка была сильная на больную ногу, а они ее еще чуть довернули».

Юрий Мешков был избран первым и единственным президентом Крыма и Севастополя в 1994 году. Ранее он был депутатом Верховного совета Крыма, был связан с пророссийским движением РДК. В Крыму провозгласили курс на независимость от Украины и последующее вхождение в состав России.

После избрания Мешков обратился к президенту РФ Борису Ельцину, парламенту и правительству России с просьбой поддержать молодую республику. Реальной помощи Ельцин не оказал.

В 1995 году президент Украины Леонид Кучма и глава СБУ Евгений Марчук отправили Мешкова в отставку, а политическое поле полуострова было зачищено от пророссийских активистов.

Реальных героев, заложивших фундамент возвращения Крыма на родину, в социальный лифт не взяли. Так, активистам Валерию Подъячему и Виктору Сажину власти отказываются снять еще украинскую судимость за сепаратизм, полученную за публичные призывы к воссоединению Крыма с Россией. Теперь, уже в «родной гавани», оба живут с клеймом уголовника и не могут устроиться на работу.

Официальными героями Крымской весны теперь считаются Сергей Аксенов, сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, глава Госсовета Владимир Константинов.