Мы видим усиление политических репрессий, новые аресты рабочих активистов казахстан тюрьма 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о сложении президентских полномочий и подписал соответствующий указ в прямом эфире по завершению своего выступления. Президентские полномочия по Конституции до окончания нынешнего срока, переходят к спикеру Сената Касым-Жомарту Токаеву, который является ближайшим сподвижником Елбасы и другом правящей семьи, который должен подготовить условия для следующих президентских выборов.



В своем обращении, «Лидер нации» представил себя «спасителем» народа, который 30 лет не покладая рук трудился над созданием «независимого Казахстана». Якобы он принял страну, разрушенную после развала «советской империи», когда люди голодали и ничего не имели, а теперь после 30-ти лет жестких неолиберальных рыночных реформ оставил процветающий оазис. Антисоветизм и националистический пафос сквозил во время всего его выступления.



Мотивировал он свой уход, необходимостью осуществить процесс политической преемственности, через приход к власти «новых поколений». «Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», - заявил Елбасы.



В тоже время он заявил, что будет держать вожжи в свих руках: «Как вам известно, нашими законами я наделен статусом Первого Президента – Елбасы (Лидер нации). Остаюсь председателем Совета Безопасности, который наделен серьезными полномочиями. Остаюсь председателем партии «Нур Отан», членом Конституционного Совета. То есть остаюсь с вами. Заботы страны и народа остаются моими заботами».



В этой ситуации Назарбаев никуда не уходит и остается правителем навсегда в любом случае, так как наделен огромными полномочиями в качественно бессменного председателя Совета Безопасности. В результате «конституционных реформ» начала прошлого года был образован новый конституционный орган – Совет Безопасности, которому подчиняются Парламент, Правительство, Верховный суд и руководители всех силовых министерств и ведомств.



Получается, что пост президента становится в этой конструкции вообще второстепенным и малозначимым, на который Елбасы может назначать кого угодно, начиная со старшей дочери и спикером Сената Касым-Жомарта Токаева и заканчивая личным водителем или конюхом. Суть от этого не поменяется. Конечно, для установления системы династической преемственности власти на роль регента подберут кого-то из семьи, так как человек «со стороны» способен отодвинуть отпрысков Елбасы от кормушки в случае его смерти, как это произошло в соседнем Узбекистане.



Печальная участь Гульнары Каримовой, а также всей семьи узбекского властителя, является самым действенным примером и мотивом всех последних действий казахстанского Елбасы. Оставаясь у власти на посту председателя Совета Безопасности, он сколько может будет взращивать при себе второго президента в лице той же Дариги или кого-то своих ставленников, стабилизируя и укореняя новую систему. Он также надеется этим выиграть время и дождаться совершеннолетия своих сыновей от третьего брака.



Буржуазный бонапартисткий режим бывшего члена Политбюро ЦК КПСС не показывает никаких признаков послабления. Наоборот, мы видим усиление политических репрессий, новые аресты рабочих активистов в Жанаозене, блокировку социальных сетей, ликвидацию независимых профсоюзов. В 2015-м году по суду была ликвидирована последняя оппозиционная в стране партия – Коммунистическая партия Казахстана.



На данный момент этот «уход» лишь маневр, чтобы сохранить и упрочить капиталистический путь развития страны, оставить власть и богатства в руках правящей семьи и придворных олигархов при поддержке добывающих транснациональных корпораций и стран Запада. Более того, мы будем свидетелями формирования именно династической системы преемственности власти, как в том же Азербайджане. Реально же изменить ситуацию в стране может только массовое рабочее движение и широких народных масс, вооруженное программой коренных социальных и политических преобразований в пользу большинства.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться читайте нас в Я.Новости