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Московский листок

Анатолий Баранов: Могли, конечно, и раньше, но у нас же принято все приурочивать к датам

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
Анатолий Баранов: Могли, конечно, и раньше, но у нас же принято все приурочивать к датам

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президент Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму на полную мощность.

Сообщается, что первые энергоблоки двух ТЭС начали работу в октябре 2018 года. Их строительством занималась компания «Технопромэкспорт» (входит в «Ростех»). Мощность каждой электростанции составляет 470 МВт. 

Президент отметил, что сегодня потребителям на полуострове необходимо порядка 1000−1100 МВт. С учетом ввода новых мощностей, «общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт». 

По его словам, таких объемов достаточно и «для передачи в соседние регионы» при необходимости. Глава государства также напомнил, что в 2014 году на полуострове производилось только 160 МВт.

При этом, уже тогда большинство экспертов отмечало, что это временная мера, а для полного решения проблемы питания полуострова необходимо производство новых мощностей.

И вот они появились. Достаточны ли они? Можно ли доверять цифрам, озвученным президентом? И почему вопрос решался так долго? Неужели не могли запустить крымские ТЭС раньше?

— Могли, конечно, и раньше, но у нас же принято все приурочивать к датам, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — А тут такой праздник — Путин приехал! Реально все было готово практически год назад — был, видел. Шли пусконаладочные работы, к началу зимы было в состоянии готовности уже практически все. Ну еще немножко подстраховались, и подгадали. 

— По словам Путина, сегодня потребителям на полуострове необходимо порядка 1000−1100 МВт. При этом, с учетом ввода новых мощностей, «общий энергетический ресурс Крыма и Севастополя составит порядка 2070 МВт». Так ли это?

— Это так, но это то, что необходимо «на сейчас». А что, экономического развития Крыма не предполагается? В особенности промышленного? Ну а любое развитие всегда сопровождается ростом энергопотребления, это азы. Даже поезда пустить к концу года, как собирались, и то дополнительные энергозатраты. Если же говорить об опреснении воды, то там затраты куда больше. Так что если развивать Крым, то без ввода новых мощностей не обойтись.

— Путин подчеркнул, что таких объемов достаточно и «для передачи в соседние регионы» при необходимости. В какие? И может ли возникнуть такая необходимости?

— Я не знаю, в какие регионы собирается Путин передавать электроэнергию из Крыма. Вообще полуостров граничит только с Краснодарским краем, и от него в Крым запущен энергомост, то есть Крым получает с Кубани энергию и сейчас. Думаю, эти слова — просто бахвальство.

— Можно ли говорить о том, что энергетическая проблема в Крыму решена раз и навсегда?

— Нет, конечно. Как я уже говорил, экономическое развитие полуострова потребует новых энергозатрат, это неизбежно, закон сохранения энергии никто не отменял, даже Государственная дума.

— А как насчёт строительства АЭС? О ее необходимости, в частности для решения проблемы опреснения воды, говорили давно. К этому проекту вроде возвращались, и ничего. Нужна ли она, и способна Россия ее построить?

— Россия строит АЭС по всему миру, и конечно, способна построить станцию на собственной территории. Тут есть только одна проблема — Крым как территория РФ не признан международным сообществом, и МАГАТЭ не даст разрешения на строительство именно Крымской АЭС. Но никто не помешает построить АЭС на Кубани и передавать электроэнергию оттуда в Крым, это куда экономичней, чем иметь потери с передачи от Волгодонской АЭС в Ростовской области с плечом более 500 километров. И для развития самой Кубани это тоже будет очень полезно. Не знаю, почему такой проект не реализуется, уже пять лет об этом идет разговор. Возможно, есть препятствия, но непреодолимых нет.



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