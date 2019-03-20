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Московский листок

Люди счастливы в скверном климате

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 1

оон рейтинг
Люди счастливы в скверном климате

Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018 (*pdf), cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия. 

Авторы исследования учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих показателей оценивают по десятибалльной шкале и выводят средний для страны балл.

Финляндия в среднем набрала 7,63 балла, на втором месте Норвегия (7,59), далее следуют Дания (7,55), Исландия (7,49) и Швейцария (7,44). США заняли 18-ю строчку (6,88).

Россия расположилась на 59-м месте (5,81), она уступила Северному Кипру (5,83), но обошла Казахстан (5,79). При этом по сравнению с 2017-м Россия потеряла десять позиций — тогда она занимала 49-е место c индексом в 5,96.

***

С нашей продолжительностью жизни на высокое место в индексе счастья рассчитывать было бы довольно глупо. Это помимо степени свободы и коррупции.

Но удивляет другое - на первых строчках рейтинга страны с отвратительным климатом! Сплошная Северная Европа, и только на пятое место с трудом затесалась богатейшая Швейцария, где климат более-менее, но моря нет. Стран с "голубыми зонами", где живут долго-долго и счастливо-счастливо, тоже нет. Новая Зеландия появляется только на 8 месте, Коста-Рика с первой "голубой зоной" - только на 12-м.

Почему?

Вот Северный Кипр, где климат очень хорош, и живут достаточно долго, люди, оказывается, чувствуют себя еще хуже, чем в России.

А теперь не падайте: Италия с идеальным климатом и высоким уровнем жизни всего лишь на 48-м месте!

Чего людим надо для счастья, а?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Уххх
Трололо написал 20.03.2019 10:39
Ленин дал финами независимость в 1922м годумаю. , теперь где фины аа где мы
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