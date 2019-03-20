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Московский листок

Столицу Казахстана могут переименовать в Нурсултан

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 1

Столицу Казахстана могут переименовать в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после церемонии принесения присяги сразу же предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан.

"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - цитирует Интерфакс Токаева.

Кроме того, он предложил назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах, а также воздвигнуть монумент в честь Назарбаева.

В среду Токаев присвоил Назарбаеву звание "Халык кахарманы" (Народный герой). "Удостоить первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык кахарманы" за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии", - сказал он на совместном заседании палат парламента в среду в Астане.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
тов.Бендер написал 20.03.2019 11:47
Рада приняла решение переименовать Днепропетровск в Днепр.
Жители Запорожья и Херсона в жутком беспокойстве.
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