Столицу Казахстана могут переименовать в Нурсултан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после церемонии принесения присяги сразу же предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан.

"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - цитирует Интерфакс Токаева.

Кроме того, он предложил назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах, а также воздвигнуть монумент в честь Назарбаева.

В среду Токаев присвоил Назарбаеву звание "Халык кахарманы" (Народный герой). "Удостоить первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык кахарманы" за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии", - сказал он на совместном заседании палат парламента в среду в Астане.