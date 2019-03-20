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Московский листок

Глава республики Алтай подал в отставку

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 0

Глава республики Алтай подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - написал Бердников.

Чиновник поблагодарил президента за возможность руководства «столь длительный период», а избирателей - за поддержку на выборах.

Алтайский глава также отметил, что под его руководством в республике "многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы". Для их решения "требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики".

Напомним, накануне в отставку также подали губернаторы Мурманской и Челябинской областей - Марина Ковтун и Борис Дубровский.

 



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