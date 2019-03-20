Россия оказалась между Пакистаном и Филиппинами в мировом рейтинге счастья

Россия заняла 68-е место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report 2018, расположившись между Пакистаном и Филиппинами. По сравнению с предыдущим рейтингом наша страна опустилась сразу на девять позиций.

При составлении рейтинга авторы учитывают такие показатели, как средняя продолжительность жизни в стране, уровень коррупции, размер ВВП на душу населения и соцподдержка государством.

Первые десять мест в списке заняли Финляндия Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада, и Австрия. Последние строчки — с 150-о по 156-е — заняли Малави, Йемен, Руанда, Танзания, Афганистан, Центральноафриканская республика и Южный Судан.