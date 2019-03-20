Франция вновь обвинила сенатора Керимова в налоговых махинациях

Российский сенатор Сулейман Керимов снова стал фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Франции. Как сообщает французская газета Nice-Matin, олигарха вызвали в Ниццу и предъявили ему обвинение, но, как и в прошлый раз, отпустили под залог в 20 млн евро.

По данным издания, новое обвинение касается покупки недвижимости на Лазурном берегу, которая уже фигурировала в предыдущем деле сенатора, которое расследовали в 2017-2018 годах. Тогда Керимова обвинили в покупке недвижимости на Лазурном берегу и мысе Антиб. Следствие считает, что сенатор приобрел виллу Hier за 127 миллионов евро, а не за 35 млн евро как это указано в документах.

В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Следствие считало, что сенатор покупал элитные виллы через фирмы-однодневки, что позволило ему "сэкономить" 400 миллионов евро на налогах.

Керимов восемь месяцев находился в Ницце под подпиской о невыезде, затем был отпущен под залог. В июле 2018 года с сенатора сняли обвинения, и он смог вернуться в Москву.