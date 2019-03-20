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Московский листок

Старшая дочь Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 1

Старшая дочь Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана

Старшая дочь первого президента страны Дарига Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана. Ее кандидатуру предложил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев. По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой.

Старшей дочери первого президента Казахстана 55 лет, с сентября 2016 года она была депутатом сената (верхней палаты) парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты. В разное время Назарбаева была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, где возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была заместителем председателя палаты.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Арата Горбатый написал 20.03.2019 12:53
Что и требовалось доказать. Транзит ханской(хамской) власти Назарбая проходит удачно(для клана Назарбаевых).
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