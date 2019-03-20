Старшая дочь Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана

Старшая дочь первого президента страны Дарига Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана. Ее кандидатуру предложил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев. По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой.
Старшей дочери первого президента Казахстана 55 лет, с сентября 2016 года она была депутатом сената (верхней палаты) парламента республики и возглавляла комитет по международным отношениям, обороне и безопасности палаты. В разное время Назарбаева была депутатом мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана, где возглавляла комитет по социально-культурному развитию, была заместителем председателя палаты.
Арата Горбатый написал 20.03.2019 12:53