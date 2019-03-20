Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии Президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии российского кикбоксера Бату Хасикова, сообщает пресс-служба Кремля. Ранее Путин принял отставку по собственному желанию от Алексея Орлова, который возглавлял регион с 2010 года. 38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года он являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти республики Калмыкия. С июня 2017 года был советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Также Хасиков являлся доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах в 2018 году, а также участвовал в реализации проекта Putin Team.



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