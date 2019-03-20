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Московский листок

В Госдуме занялись подсчетом ущерба, нанесенного Крыму Украиной

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 1

В Госдуме занялись подсчетом ущерба, нанесенного Крыму Украиной

Госдума создала специальную рабочую группу по оценке ущерба, который нанесла Украина Крыму и Севастополю "за 23 года аннексии", сообщает Интерфакс со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, группу возглавит первый зампред Думы Иван Мельников. В комиссию войдут депутаты от всех фракций, профильных комитетов, а также ученые, эксперты, экономисты, представители Крыма и Севастополя.

По словам спикера, вопрос анализа ущерб от действий Украины экономике Крымского полуострова будет обсуждаться на совете Госдумы 20 марта. После этого будут приниматься конкретные решения.

Напомним, идею обязать Украину компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе, Володин озвучил 15 марта в Симферополе на совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченного к пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик1905 написал 20.03.2019 15:01
сортирного Карлика отрыли в КГБ СССР - там дерьма и полумков хватало?
но откуда откопали Фалодина - где выращивают таких идиотов?
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