Переименуют ли Чистые пруды в Нур-сияние?

Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в Конституцию о переименовании столицы в Нурсултан в честь Назарбаева.

Алексей Кондауров пишет: "Обнадёживающее начало.

Вступивший в должность новый глава Казахстана предложил переименовать Астану( в прошлом Акмолинск и Целиноград) в Нурсултан, во всех городах страны в обязательном порядке назвать хотя бы одну улицу именем бывшего президента и по всему Казахстану начать строительство памятников в его честь.

Предложение на постсоветском пространстве не очень чтобы оригинальное, но и не распространено пока на большинство остальных бывших республик СССР.

Будем ждать, когда докатится и до припозднившихся "несоветских демократий".

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А мне кажется, Назарбаев должен чувствовать себя неуютно. Все таки бывший первый секретарь ЦК Компартии и первый президент независимого Казахстана еще пока не отправился в страну вечного соцсоревнования... А памятники, поставленные при жизни, после смерти в нашей стране стоят недолго. Хотя, может, потому и торопится? Напоследок полюбоваться собственным величем и в камне.

Ну долго ли простоит памятник Назарбавеву в Жаназозене, который на протяжении одного поколения пережил два массовых расстрела? Причем с первого, когда этот маленький степной городок еще назывался Новым Узенем, и началось восхождение будущего Елбосы к вершинам власти. А второй расстрел случился уж на закате, но тоже запомнился. Люди почему-то хорошего не помнят, а помнят, как их расстреливают...

А ведь после второго расстрела в городе обновили автобусные остановки. Почему не помнят хорошего?

Интересно, а в Москве Назарбаева будут увековечивать или дождутся похорон? Но тогда нехорошо может получиться - на родине героя памятники уже начнут сносить, а у нас станут воздвигать. А так хорошо бы было - рядом с Абаем Кунанбаевым высился бы и монументальный Нурсултан Абишевич. И метро "Чистые пруды" можно было бы переименовать в "Нур-сияние", как ласково называют его казахстанские парламентарии.

А как бы хорошо звучало: "Станция Красные ворота, следующая - Нур-сияние!"