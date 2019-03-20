Назарбаев, Путин и непопулярные меры Максим Калашников о двух знаменательных событиях – о том, как В.Путин снова призвал к непопулярным мерам на расширенной коллегии Генпрокуратуры и о том, как хан Назарбаев показал пример Кремлю. Как остаться у власти пожизненно, формально уйдя в отставку.



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