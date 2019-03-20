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Московский листок

Назарбаев, Путин и непопулярные меры

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 4

Максим Калашников о двух знаменательных событиях – о том, как В.Путин снова призвал к непопулярным мерам на расширенной коллегии Генпрокуратуры и о том, как хан Назарбаев показал пример Кремлю. Как остаться у власти пожизненно, формально уйдя в отставку.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1911 написал 20.03.2019 16:07
Максимушка Калашевич в очередной раз лизнуть анус сортирного Карлика?
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Кто такое назарбаев?
Макс написал 20.03.2019 16:00
Светская львица Елена Беркова госпитализирована.
//Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену//
Незадолго до этого Беркова заявила, что собирается идти в большую политику.
Несомненно, опыт и мудрость Елены Берковой больше политических карликов, приведенных в Кремль членами ЦК КПСС "за руку".
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да тьфу
людмила андреевна написал 20.03.2019 15:42
все это большой обман так сказать сотрясание воздуха ничего не будет нового
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(без названия)
Читатель Рустем написал 20.03.2019 15:30
Мой интересный комментарий. Вообще такой уход бывшего елбасы с поста президента, но при этом оставаясь у власти это китайская модель там тоже, бывшие первые руководители не сразу уходят. Что касается хитрости бышего елбасы, почти все наши природные ресурсы достались иностранным компаниям которые и получают прибыль от разработки, местному населению достаются крохи. Тот же Кашаган разрабатывает консорциум иностранных компаний, юридически основную прибыль получат они, а Казахстан как всегда будет сосать лапу, хотя помимо Кашагана есть Тенгиз, Карачаганак, Кумколь, Жанажол, Карметкомбинат, ССГПО, Лисаковский ГОК, УКТМК, Актюбинский хромовый завод, Балхашский и Жезказганский медеплавильный заводы. Если все эти предприятия вернуть народу казахи жили бы сейчас очень хорошо. Мне вообще хотелось бы конечно хитрого политика как бывший елбасы, но при этом действующего в интересах народа как Лукашенко, вот тогда да Казахстан просто расцвел бы с нашими ресурсами. Вообще нам при распаде Советского союза досталось еще и ядерное оружие, сохрани мы его сегодня можно было бы говорить о Казахстане как центрально-азиатском гегемоне. Насчет того что нам здесь трудно с машиностроением тоже не согласен, опять же от Советского Союза нам при распаде достались и технические ВУЗы и профтехучилища соответствующего профиля, скажем один Казахский национальный технический университет чего стоит в Алмате, а он не единственный. нам достались ряд машиностроительных заводов которые можно было сохранить и они бы производили сейчас нужную нашей стране продукцию, скажем один павлодарский тракторный завод чего стоит, нам сейчас нужно поднимать энерговооруженность на селе и тракторы этого завода были бы кстати. помимо этого есть АЗТМ, ПЗТМ, ЗИксто, Уральский завод металлист выпускавший пулеметы Утес, в Астане был целинсельмаш, насосный завод, это я так навскидку назвал. Вывод такой теперь чтобы вывести Казахстан на новый уровень развития нам нужен новый елбасы который понимает что такое продуктивная эмиссия, разумный протекционизм, меры налогового стимулирования и льготного субсидирования. Новый елбасы на мой взгляд, должен сотрудничать с соотечественниками проживающими за рубежом, внедрять зеленые технологиии, развивать АПК И ВПК республики, объявить го государственного языка, построить АЭС вместе с Россией, быть государственником, но при этом он должен сохранить мир и согласие в стране то есть никого не ущемлять, а в языковой сфере объявить казахский язык государственным, а русский язык должен использоваться наравне с государственным.
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