Назарбаев, Путин и непопулярные меры

Максим Калашников о двух знаменательных событиях – о том, как В.Путин снова призвал к непопулярным мерам на расширенной коллегии Генпрокуратуры и о том, как хан Назарбаев показал пример Кремлю. Как остаться у власти пожизненно, формально уйдя в отставку.
стоик1911 написал 20.03.2019 16:07
Макс написал 20.03.2019 16:00
//Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг. Он обнаружил Беркову в квартире в полуобморочном состоянии. Предполагают, что Елена довела себя до такого всевозможными голоданиями, пыталась улучшить фигуру. Организм просто-напросто не выдержал постоянных диет. Сейчас ее подключили к капельнице, сделали несколько уколов. Она практически не говорит. Врачи делают все возможное, чтобы откачать Лену//
Незадолго до этого Беркова заявила, что собирается идти в большую политику.
Несомненно, опыт и мудрость Елены Берковой больше политических карликов, приведенных в Кремль членами ЦК КПСС "за руку".
людмила андреевна написал 20.03.2019 15:42
Читатель Рустем написал 20.03.2019 15:30