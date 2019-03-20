Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах, сообщает РИА Новости.

Суд рассматривал апелляцию на приговор, вынесенный в 2016 году Международный трибуналом и счел его слишком мягким. Тогда Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой. Он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - говорится в решении суда. Отмечается, что этот вердикт окончательный и не подлежит обжалованию.