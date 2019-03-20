Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 0

Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге приговорила бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Боснии в 1992–1995 годах, сообщает РИА Новости.

Суд рассматривал апелляцию на приговор, вынесенный в 2016 году Международный трибуналом и счел его слишком мягким. Тогда Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы.

"Апелляционная палата согласна с трибуналом, что приговор - 40 лет тюремного заключения - не является адекватным с учетом тяжести уголовных преступлений, совершенных Караджичем, как и приговор, предложенный судебной палатой. Он (приговор) признан необоснованным и неправомочным. Судебная палата сделала ошибку, когда вынесла приговор на 40 лет тюремного заключения", - говорится в решении суда. Отмечается, что этот вердикт окончательный и не подлежит обжалованию.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
Постмодернизм, новый реализм (ч.5)
20.03.2019
Назарбаев, Путин и непопулярные меры
Назарбаев, Путин и непопулярные меры
20.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рогозин обвинил СМИ в клевете (0)
Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению (0)
Назарбаев, Путин и непопулярные меры (9)
Переименуют ли Чистые пруды в Нур-сияние? (6)
В Госдуме занялись подсчетом ущерба, нанесенного Крыму Украиной (2)
Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова врио главы Калмыкии (9)
Старшая дочь Назарбаева избрана новым спикером сената Казахстана (4)
Франция вновь обвинила сенатора Керимова в налоговых махинациях (1)
Глава республики Алтай подал в отставку (1)
Столицу Казахстана могут переименовать в Нурсултан (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чрево Москвы
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Станция Красные ворота, следующая - Нур-сияние!"
Дарья Митина Дарья Митина: Ыкспэрдное
Максим Калашников Максим Калашников: Назарбаев, Путин и непопулярные меры
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss