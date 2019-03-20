Рогозин обвинил СМИ в клевете

Главное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о клевете против ряда интернет-изданий по заявлению генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Действительно, на основании заявления Рогозина еще в феврале было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ ("Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ")", - сказал собеседник агентства, не уточнив детали уголовного дела.

По данным газеты "Коммерсант", поводом для заявления стали публикации информагентства "Руспресс" и интернет-ресурса "Компромат-Урал" которые "выражали негативную оценку деятельности" Рогозина на посту главы Роскосмоса.

В частности, 14 декабря 2018 года "Компромат-Урал" со ссылкой на "Руспресс" опубликовал статью, в которой говорилось, что "украденные из госказны деньги глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации", а также утверждалось, что "за взятку акционер "Ленты.ру" миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина".

Материал издания "Полет в никуда" был опубликован на сайте Lenta.ru 7 декабря 2018 года, однако впоследствии удален и возвращен на сайт лишь спустя два с половиной месяца. Господин Тодоров позже объяснил это исчезновение "перепроверкой фактуры".