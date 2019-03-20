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Московский листок

ФОМ: лишь 2% россиян верят, что в стране "начали серьезно бороться с коррупцией"

Опубликовано 20.03.2019 в разделе комментариев 0

ФОМ: лишь 2% россиян верят, что в стране "начали серьезно бороться с коррупцией"

70% россиян считают, что уровень коррупции в стране высокий, а 43% опрошенных уверены, что он в настоящее время повышается, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

45% наших сограждан считают, что уровень коррупции в РФ выше, чем в большинстве европейских стран. Иного мнения придерживаются только 8% опрошенных. Как отмечают социологи, чаще всего наши сограждане объясняют это тем, что "коррупция поощряется государством", "нет наказания и контроля", "власти сами коррумпированные". В то, что российские власти "начали серьезно бороться с коррупцией" верят только 2% наших сограждан.

 



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