Фотки на параде и отношение на практике. Ветерана войны гонят на улицу

Государевы чиновники у нас очень любят ветеранов. Теоретически. Когда их уже нет. Когда им ничего не надо. Когда можно использовать их фотки для патриотической рекламы. То, что эти люди воевали и стояли у станков не за Путина и Ротетнберга, а за государство трудового народа, в расчёт не берется. А сами они сказать уже не могут.

Когда же дело доходит до немногих ещё живых ветеранов, чиновники и прочие государевы слуги относится к ним так «бережно», как и к прочим людям. Какое уважение? Какая забота? Какая защита? Плюнуть, растоптать и растереть. Если кто-то, конечно, это закажет и оплатит.

Итак, Чинаева Людмила Сергеевна (12.07.1928 г. рождения, ветеран войны), вместе с родственниками приобрела трёхкомнатную квартиру по адресу - г. Москва, ул. Флотская, д. 34, к. 1, кв. 91. На покупку ушли и все семейные сбережения и все деньги от продажи предыдущего жилья (двухкомнатной квартиры). Отметим, что предыдущее жильё было единственным.

Некоторое время люди делали ремонт, радовались новоселью. Потом всё началось.

«Впервые история началась с клочка бумажки (примерно в конце августа 2016 года, между 27 и 31 числами), которую принёс местный дворник, на которой было написано приглашение к местному участковому Войнову Андрею Рудольфовичу. Моя бабушка (Чинаева Людмила Сергеевна) явилась к нему и дала объяснение о том, как была приобретена данная квартира по адресу: Москва, Флотская улица, дом 34, корпус 1, квартира 91. Спустя несколько дней в квартиру постучали «бравые» парни и со словами: «Открывайте, а то вышибем дверь». Им никто не открыл, они вызвали полицию, которая приехала в течение короткого времени, в составе группы были следователи уголовного розыска и два полицейских ППГ, один из них очень грубо разговаривал с моей бабушкой 88 лет (на тот момент), о чём она ему сделала замечание, что так не подобает вести себя человеку в погонах с пожилым человеком. Полицейский начал обзывать бабушку мошенницей и т.д, подробности уже стерлись из памяти. Далее, спустя некоторое время, я приехал на данный разговор по вызову моей бабушки, дал объяснение по факту приобретения данной квартиры младшему лейтенанту УР Владимиру Александровичу – фамилию не помню (он мне предъявил удостоверение сотрудника УР, сам он был в штатском), при нем был стажёр – все время молчал. Спустя несколько дней я установил в квартире видеозвонок. После того, как полицейские его увидели, приходы незваных гостей прекратились. Начал звонить мне по телефону, который указала моя бабушка для связи, некий Лукьянов Сергей Владимирович и предлагать «по-хорошему» отдать им квартиру, в противном случае, обещал разбираться в суде», - рассказывает Балашов Александр Олегович (внук Чинаевой).

Отметим, что бравые парни заявляли, что представляют интересы первого продавца жилья (Семья купила жильё у второго продавца, купившего жильё у первого). Бравые ребята заявляли, что жильё нужно освобождать и идти на улицу. Сам продавец в данном конфликте почти не участвовал, только несколько раз появился на суде.

Отметим, что по версии бравых парней, первого продавца продать жильё принудили (интересно как, при таких то защитниках, если, конечно, не они же и принудили, ну а потом пришли к выводу, что несколько раз квартиру продавать выгоднее, чем один).

Насколько удалось выяснить родственникам Чинаевой, уголовное дело по факту принуждения первого продавца вторым продавцом, действительно, было возбуждено. Решение по нему не вынесено до сих пор.

Начались суды. В ходе нескольких процессов было принято несколько противоречащих друг другу решений. Головинский райсуд с одной стороны прекратил право собственности Чинаевой на квартиру! С другой - оставил в силу договор купли-продажи квартиры! В выселении внука Чинаевой и её несовершеннолетних правнуков бравым ребятам было отказано.

В итоге приставы Чинаеву и её родственников выселить не пытаются, зато это стремятся сделать сами бравые ребята. Они постоянно угрожают Чинаевой, что «выпилят замки и вышвырнут 90-летнюю Чинаеву Л.С. на улицу в снег, или вынесут её туда же прямо в кровати», - рассказывает Александр. Правоохранители достаточно часто присутствуют при общении бравых ребят с Чинаевой и её родственниками, и не только не пресекают данных угроз, но даже их морально поддерживают. Последний подобный эпизод был 19 марта 2019 года.

Визитами домой к Чинаевой бравые парни не ограничиваются. Также ходят и на работу к родственникам Чинаевой и в школу к её правнукам и там тоже устраивали скандалы. Где вы защитники прав детей, когда надо? Ау! Откликнитесь!

Такая вот вполне типичная бытовая история. Всё как в 90-х. Правда, в 90-х такое происходило намного чаще. Не потому, что сейчас власть больше защищает ветеранов, а потому, что намного больше ветеранов тогда ещё было в живых.