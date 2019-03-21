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Московский листок

История с 3 «пропадающими» препаратами компании Takeda, или как нас держат за дураков

Опубликовано 21.03.2019 в разделе комментариев 0

лекарства фармакология
История с 3 &#171;пропадающими&#187; препаратами компании Takeda, или как нас держат за дураков

В топе Яндекса 19.03.2019 г. «паническое» сообщение:

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

РИА Новости

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Решение касается антидепрессанта "Амитриптилин Никомед", противомикробного препарата "Метронидазол Никомед" и лекарства "Атенолол Никомед", применяющегося при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

 

Что по этому поводу можно сказать?

Нас всех держат за дураков.

Открываем Государственный реестр лекарственных средств:

http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx

Выбираем раздел Лекарственные препараты.

Делаем поиск по наименованиям препаратов (МНН / группировочное (химическое) наименование).

Амитриптилин – разрешена продажа 16 разных препаратов разных компаний (включая и комбинированные препараты).

Атенолол – 35.

Метронидазол – 83.

 

При таком количестве препаратов и поставщиков выпадение одного из них не играет никакой роли.

Другое дело, если поставщик – всего-навсего один. Тогда действительно могут возникнуть проблемы. Впрочем, и в таком случае отсутствующий препарат обычно можно заменить близким по свойствам, как это было с метазоном:

О мезатоне, импортозамещении и российской фармацевтической промышленности 

Выводы делайте сами. Кому захотелось подставлять японскую компанию Takeda (в состав которой с 2011 г. входит европейская компания Nycomed) – не знаю.

 

Михаил Яхкинд,

канд. техн. наук, эксперт в области химии и фармацевтики



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