История с 3 «пропадающими» препаратами компании Takeda, или как нас держат за дураков

В топе Яндекса 19.03.2019 г. «паническое» сообщение:
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
РИА Новости
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Решение касается антидепрессанта "Амитриптилин Никомед", противомикробного препарата "Метронидазол Никомед" и лекарства "Атенолол Никомед", применяющегося при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Что по этому поводу можно сказать?
Нас всех держат за дураков.
Открываем Государственный реестр лекарственных средств:
http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx
Выбираем раздел Лекарственные препараты.
Делаем поиск по наименованиям препаратов (МНН / группировочное (химическое) наименование).
Амитриптилин – разрешена продажа 16 разных препаратов разных компаний (включая и комбинированные препараты).
Атенолол – 35.
Метронидазол – 83.
При таком количестве препаратов и поставщиков выпадение одного из них не играет никакой роли.
Другое дело, если поставщик – всего-навсего один. Тогда действительно могут возникнуть проблемы. Впрочем, и в таком случае отсутствующий препарат обычно можно заменить близким по свойствам, как это было с метазоном:
О мезатоне, импортозамещении и российской фармацевтической промышленности
Выводы делайте сами. Кому захотелось подставлять японскую компанию Takeda (в состав которой с 2011 г. входит европейская компания Nycomed) – не знаю.
Михаил Яхкинд,
канд. техн. наук, эксперт в области химии и фармацевтики