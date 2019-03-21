Оклеветали Рогозина, окаянцы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поводом для иска стала публикация ресурса «Компромат-Урал» со ссылкой на агентство «Руспрес», в которой говорилось, что интернет-портал «Лента.Ру» якобы за взятку удалил материал о деятельности Роскосмоса «Полет в никуда».

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Надо понимать, Рогозин оспаривает факт взятки - это про честь и достоинство. А "клевета" - это предположение, что деньги, уворованные из бюджета, бывший вице-премьер тратит на собственный PR.

А что неправда? Что уворованные или что тратит?

Вроде бы редакция утверждает, что сняла материал не за деньги, а по собственной инициативе. Не понравился. Сначала нравился - поставили, потом разонравился - сняли. Репутация-с...

То есть будет или нет потом редакция подавать иск о защите деловой репутации - к самой себе?

А честь и достоинство Рогозина тут при чем? Если он денег не воровал, то как хочет, так и тратит. А если воровал, то какая разница, что он потом с ними делает?

Я вот лично верю, что Дмитрий Олегович чист, как слеза младенца, пойманного на онанизме. И никакого PR не было, а просто так редакция решила что-то снять. А если кто не верит - пожалте в суд, там вам все докажут.

Верим, верим, Дмитрий Олегович, ничего не было, оклеветали, окаянные!

Думаю, и Путин верит. Иначе разве поручил бы такому человеку, которому не верит, руководить Роскосмосом в самый что ни на есть исторический момент, накануне прорыва мощного, какого еще не было.

А может, пора уже на культуру Дмитрия Олеговича? В оборонке он уже всего достиг, в космосе прорыв за прорывом - хватит уже, от успехов головокружение. Пора и о культуре подумать.

А.Б.