Арт-эксгибиционизм в Третьяковке переквалифицируют в богохульство?

Московская полиция начала поиск мужчины, раздевшегося до трусов перед одной из картин в Третьяковской галере в Москве, передает ТАСС. "В настоящее время полиция разыскивает мужчину, который пришел в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке, разделся догола перед картиной, после чего ушел", - сказал агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в зале с картинами художника Михаила Врубеля, а именно около картины "Христос в Гефсиманском саду". "Полицию вызвали сотрудницы музея, но хулиган ушел быстро и его не удалось задержать сразу", - отметил собеседник ТАСС.

В самой Третьяковке появление в музее мужчины в белье назвали "несанкционированным перформансом".

"Двадцатого марта 2019 года в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс неких "современных художников", в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины", - пояснили в пресс-службе музея.

Это далеко не первый инцидент в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке, напоминает агентство. 25 мая 2018 года мужчина повредил картину "Иван Грозный убивает своего сына". 27 января этого года из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым". Ее похититель был задержан, как и мужчина, повредивший картину.

От редакции: Не стоило бы ставить рядом арт-эксгибиционизм и порчу или кражу полотен, то есть хоть и ущербный, но арт - и откровенный криминал. Дело в том, что в России, как и в Европе с 90-х годов начиная сложилась уже целая школа, имеющая своих класиков, - таких, как Бренер и Кулик, - которая прославилась именно такими акциями. Причём тот же Бренер рисовал на одном из полотен Малевича доллар - с политическим смыслом, это не было чистым вандализмом. А уж акций голышом у них было проведено достаточно, чтобы никого не сумщал и нынешний эксгибиционист. Надо просто дать интерпретацию его акции - человек предстал перед господом в том как раз виде, какой господь и дал ему изначально. В чём-то ироничная, а в чём-то и вполне европейская акция - но в нашей восточной деспотии её могут переквалифицироать и в богохульство...

Д.Ч.

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