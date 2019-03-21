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Московский листок

Центр имени Хруничева должен восемьдесят четыре миллиарда рублей, но не государству

Опубликовано 21.03.2019 в разделе комментариев 1

рогозин роскосмос центр хруничева
Центр имени Хруничева должен восемьдесят четыре миллиарда рублей, но не государству

Общая задолженность Центра имени Хруничева, производящего ракеты-носители «Протон» и «Ангара», составляет 84 млрд руб. Об этом в интервью «Коммерсанту» сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

Предприятие планирует выйти из долгов в 2021–2022 гг., уточнил Варочко. За прошлый год центр снизил долговую нагрузку на 31 млрд руб. По банковским обязательствам и штрафам ему удалось договориться с банками о моратории на десять лет с последующей рассрочкой по платежам. В 2019 г. Центр имени Хруничева намерен полностью закрыть все долги перед Роскосмосом, копившиеся с 2011 по 2016 г.

Варочко уточнил, что предприятие не рассчитывает только на господдержку и стремится выполнить свои договорные обязательства в срок. Если в 2017 г. у предприятия было 297 просроченных этапов, то сегодня их осталось 18. По задолженности с Минобороны их осталось четыре. «Все, что было связано с поставкой «Протонов», разгонных блоков, – мы эти долги закрыли», – уточнил он.

В ноябре 2018 г. гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил финансовую дыру в Центре имени Хруничева в 111 млрд руб. В эту сумму входили пени и штрафы за просроченные контракты, суммы кредитов, которые надо выплатить Сбербанку, Россельхозбанку, Внешэкономбанку и Фондсервисбанку.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный рассуждает:

- О каком тут можно мечтать полёте на Марс в 2019-м, который Путин в пылу предвыборного вранья обещал в прошлом году? Куда тут ещё вставать с колен, когда с головой в долгах? Когда внутри государства та самая отрасль, которая вообще-то была первенцем во всём мире - стоит перед банкирами с протянутой рукой и продаёт "городу Москве" в лице Собянина земли из-под этого самого, сокращённого донельзя производства, из-под центра Хруничева? Зато имеется штатный окропитель ракет на Байконуре! Вот важнейшая штатная единица и процедура... А сколько уволено оттуда, не с Байконура попов, а из центра Хруничева, специалистов за последний год - это как раз тот период, который наш неполживый государь отвёл для подготовки полёта на Марс?! Кстати, а что именно - кого именно он хотел на Марс отправить? Или тут всё как с троекратными обещаниями не повышать пенсионный возраст - что поделаешь, есть в России такая работа, врать народу, и никто кроме президента лучше её не сделает? Позорище... А ведь находятся путриоты, что и тут видят какие-то перспективы! Ау, Рогозин - так какойто супер-пупер "Звёздный городок" обещали - на урезанных землях? Так может - сразу его на Марсе строить - там земля пока дешевле же, чем в Москве?

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Всего комментариев к статье: 1
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Мелочь
В лад написал 21.03.2019 10:31
"Братьям" по разуму, из бывших союзников СССР,простили сотни лярдов баксов и тишина.
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