Рейтинг регионов-лентяев возглавил Алтай

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов. Об этом сообщает RT. а втором месте среди самых «ленивых» регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

При этом жители Севастополя работают больше всего — в среднем около 39 часов в неделю. Также продолжительная рабочая неделя наблюдается в Калмыкии (38,8), Воронежской области (38,8) и Еврейской автономной области (38,8).

Отмечается, что мужчины в среднем работают больше женщин — 38,7 против 35,4 часов в неделю. Ранее были названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы.

Напомним, большинство россиян считает самыми острыми проблемами страны рост цен, обнищание и безработицу. К такому выводу пришли социологи Левада-центра.

Ситуация с ростом цен вызывает наибольшую тревогу почти у двух третей россиян (62%). Как отмечают социологи, эта проблема остается одной из самых важных на протяжении последних 20 лет исследований.

На втором месте среди волнующих респондентов проблем – "бедность и обнищание населения" (44% респондентов).

Тройку самых острых проблем замыкает коррупция - 41%. Это рекордный максимум с 2005 года. По словам социолога «Левада-центра» Марины Красильниковой, такие результаты обусловлены значительным снижением уровня доверия граждан к власти.

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