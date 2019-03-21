Путин поручил жить долго. Кто не помер - выполняют...

Средняя продолжительность жизни в России, по данным за 2018 год, составила более 73 лет, сообщила журналистам директор Российского геронтологического научно-клинического центра, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева: "Ну вы же знаете, что задача к 2024 году — 78 лет. Это очень серьезная задача. И поэтому решать эту задачу надо во всех возрастных группах — снижать смертность и младенческую, и среднего возраста, и в пожилом возрасте", — добавила она.

***

Ну да, если верить Минздраву, то сейчас, в 2019-м году, наша продолжительность жизни 73 года. Что нужно сделать, чтобы к 2024 году (то есть через 5 лет) она выросла до 78 лет, то есть на те же 5 лет? Правильно, нужно в течение ближайшей пятилетки вообще никому не умирать! Иначе поручение президента будет не выполнено.

Думаю, тех, кто помер, нужно лишать премии.

Правда, тут есть хитрость одна.

Владимир Путин в прошлогоднем майском указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. Ожидаемую, а не среднюю.

Но кто мне мешает ожидать любую продолжительность жизни? Да хоть 100 лет. Ожидай!

Ну а потом - "ваши ожидания не оправдались, товарищи". Вон совграждане ждали, ждали коммунизма к 1980 году, а получили олимпиаду. Так и наши - что-нибудь, да получат. Хорошо, если не по голове...

А.Б.