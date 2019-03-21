Что распад Евросоюза нашей Рязани?

Могу поздравить себя с маленькой радостью: то, что было лишь смутными образами будущего в моих книгах начала 2000-х годов, теперь становится текущей реальностью. Страшная болезнь, что привела к трагедии развала СССР, теперь добралась до Запада. Вот уже и распад Евросоюза виден.

Но что это нам принесет? Меня теперь приглашают на телевизионные «говори-шоу», и пропагандисты ликуют: «Ура, Россия побеждает!». Побеждает? Давайте разберемся, в чем победа-то? И что нас ждет?

***

То, что странное образование под именем «Евросоюз» идет трещинами, убеждать никого не надо. Если Великобритания все-таки покинет ЕС (а эту страну уже хотели исключить из европейского Общего рынка в 1976-м), то наверняка от некогда Великой Британии отделится тамошняя Украина – Шотландия. Она, желая остаться в ЕС, уйдет прочь с ее нефтью-газом Северного моря, с оставшейся еще на туманном Альбионе промышленностью, с третью территории, восемью процентами населения и десятой частью ВВП страны. И не факт, что новая независимая Скотланд примет на себя десятину от долгов Соединенного королевства в 2,6 трлн. долларов. (ВВП Великобритании – 2,2 трлн. долларов, в полтора раза больше, чем у РФ).

Это, конечно, не возможное отделение от Испании Каталонии с ее 20% в ВВП, но тоже неприятно. Огрызок бывшей Великобритании получит враз похудевшую на 10% экономику, да еще при сохранившемся государственном долге. Оставшуюся страну можно будет назвать Лондонией в примыкающим к нему Уэльсом. Но если учесть, что англичанам придется тратиться на перевод базы ракетоносного подводного флота в Клайде (восточная Шотландия, где на 4-х атомаринах типа «Авангард» и размещен весь ядерно-ракетный арсенал королевства в две сотни боеголовок); если учесть, что с потерей Шотландии неизбежно произойдет падение ВВП с южной части страны, то так и до дефолта по государственному долгу недалече. Особенно с бегством финансового капитала из лондонского Сити.

А дефолт Англии, простите, будет посильнее эффектом, нежели банкротство банка «Братья Саломон» в США осени 2008-го. И куда пострашнее, чем дефолт Греции. Учтите, что одновременно «желтые жилеты» во Франции могут добиться своего, свалив правительство маленького горбоносого «ротшильд-мальчика», и новая власть неизбежно будет вынуждена выводить Францию из ЕС. А как еще дать французам рабочие места, достойные зарплаты и социальные гарантии, кроме как не восстановив в стране сильный реальный сектор, заводы и фабрики? Это потребует огораживания Франции покровительственными таможенно-тарифными границами (протекционизм), введения своей национальной валюты (франка) вместо наднационального евро. Иначе ты поставленных целей не добьешься. Уход Франции (фракзит) вполне может вызвать распад ЕС. А там еще может поспеть острейший кризис долга Италии, выход Каталонии из Испании, после чего последняя вполне может стать еще одной страной-«дефолтницей».

***

Само обсуждение вопроса о возможном распаде Великобритании и превращении ее уже в третьестепенное государство, казалась многим безумием в 2003-го, когда выходил мой «Гнев орка». Но теперь историческая спираль Гегеля завершила очередной виток…

«Чувствуется, что Империя превращается в маленькое островное государство, преследует везде, даже в Тауэре. Там живут жирные, черные, огромные вороны. Пока в Тауэре существуют вороны, с Британией будет все в порядке – такова легенда…

…Близко от Тауэра на фасаде трехэтажного дома гигантское изображение мужской спины, перекрещенной подтяжками. Брюки мужчины находятся в опасной ситуации. Одна подтяжечная пуговица уже вырвана с корнем. Другая пуговица держится на трех нитках. Лопнут ниточки – произойдет конфуз – мир увидит исподник несчастного мужчины во всей красоте. Надпись огромными буквами: «ПОМОГИТЕ СПАСТИ БРИТАНИЮ!».

Но это не все. Верхняя часть брюк изображает британский государственный флаг. Это ему, Джеку, предстоит соскользнуть с ягодиц, открыв миру исподник Джона Буля. Достаточно грустное украшение центра Лондона…»

Это из моего любимого моряка Виктора Конецкого, его путевого романа «Вокруг мифов и рифов» (1972), где он описывает серый, кризисный Лондон декабря 1968 года. В тот момент англичане лишались последних колоний. В 1967 году из их рук выпал Южный Йемен, в 1965 г. – Сингапур, в 1968-м – Маврикий. А до того ушли и Кения, и Замбия в Африке. Экономика стагнирует, доля страны в мировом производстве падает. Чтобы увидеть виды Лондона той поры, поглядите клип «Желтая река» рок-группы «Кристи» семидесятого года…

Гегелева спираль еще раз совершила виток – и теперь вопрос стоит и о целостности уже маленькой островной страны с 66-миллионным населением. Распад добрался уже до сердца Запада. Старый мир будет перекроен. Жаль, что Конецкий ушел в 2002-м и не увидит этого…

***

Вот тут официозная пропаганда РФ начинает скакать и улюлюкать. Перемога! Да? А вы сможете воспользоваться плодами развала Евросоюза? Или хотя бы возможного развала Британского королевства? Для этого надо обладать мощной, наукоемкой, индустриальной экономикой уровня СССР, Китая или Соединенных Штатов. А если у тебя сырьевая экономика плюс производство морально устаревшего оружия, то что ты получишь? Ну, много ли получила сырьевая Нигерия от гибели СССР? Или Афганистан?

Максим Калашников на телешоу видел, как придворный политолог Марков (такое впечатление, что он всегда в приподнятом настроении) утверждал, будто Москва может взять под крыло Восточную Европу, ибо может предложить природный газ и (цитирую) «дешевое оружие». Ну, показали бы пример того, как все это помогло удержать хотя бы Белоруссию с Украиной, что ли. Империя создается экспортом жизнеустройства, промышленного и научного развития, умением создать дееспособный суд, притягательное общественное устройство, пленительную культуру. Никакие газ и оружие сего не заменят. Какая-нибудь Венгрия ваши танки на хлеб намажет? Они обеспечат мадьярам достойную жизнь? Оградят от потока мигрантов? Оружие пригодилось бы ей тогда, начни она войну с Румынией из-за Трансильвании (или, скорее, наоборот, если румыны полезут в войну). Но это – вряд ли…

По глубокому убеждению Максима Калашникова, плодами развала ЕС воспользуются прежде всего США и Китай, прибрав к рукам самые лакомые для себя части Европы. Ибо у них есть и богатства, и мощные корпорации, и проекты развития, и передовые технологии. Свою сферу влияния сохранит и Германия. А вот чего получит Москва, отделенная от Европы поясом «Молдавия-Украина-Белоруссия-Прибалтика»? Да ничего.

Получит она только удар под дых. Ибо развал ЕС приведет к острому спаду экономики в странах Европы. Что моментально проколет пузырь глобального кризиса, вызвав спады в США и Китае (главные торговые партнеры европейцев). А это значит, что в мире надолго, на годы вперед, упадут цены на сырье, на нефть и газ. Ибо потребление их снизится! Кризис с гигантов моментально перекинется на Индию, страны Юго-Восточной Азии, на сырьевые страны. В кризис вспыхнут еще и ожесточенные торговые войны между США и Китаем, только подливая масла в огонь спада.

Пропаганда Кремля противопоставляет зыбкой Европе «крепкий корабль» РФ. Фигня на постном масле! Кораблик-то – утлый. С прогнившей обшивкой. И со слабосильной машиной-экономикой. Несколько лет низких цен на энергоносители способны привести к банкротству Кремля.

***

Да, тот конец привычного мира, о коем говорилось в моих книгах как о возможном мегасобытии, становится реальностью. Она разворачивается на наших глазах. Теперь уже в эпоху Интернета и доступных карманных коммуникаторов. Но от этого крушение прежнего миропорядка станет лишь драматичнее.

Он же и принесет финал нынешней системе в РФ. Она же складывалась в старом миропорядке. В том, что уходит. Можно поставить под ружье Росгвардии хоть два миллиона душ. Но что толку мертвой хваткой цепляться за штурвал в рубке корабля, если оный корабль – «Титаник»? И если ты практически никак не влияешь на развитие кризиса на Западе? Что толку с твоих поставок газа странам, пребывающих в спаде? Если сырье будут предлагать многие, причем наперебой? Росгвардию ведь тоже потребуется чем-то кормить. Так что сами сообразите, как пойдут события среди родных осин…

Да уж звоночки о крахе государственности сырьевиков, ростовщиков и казнокрадов уже звенят. Растет глухая ненависть к власти, покуда подспудная. Она всем надоела, от нее тошнит. Всех изнурили нищета и беспросветность жизни, всем надоела трескотня лубочной пропаганды. Зреют гроздья гнева, всеобщего недовольства унылым существованием. Периодически она прорывается – то протестами против свалок мусора, то в виде беспорядков в Якутске, направленных против мигрантов. Жизнь становится все труднее и беднее. От власти и ее косолапых попыток закрутить гайки, утопив жизнь в массе запретов, мутит даже самих ее представителей. А значит, все ближе момент, когда режим начнет терять поддержку в собственной «элите». Ощущение тупика и маразма теперь присуще даже высшим сановникам РФ. Даже самим пропагандистам режима. Они-то давно не верят в ту казенно-«патриотическую» чушь, что несут с экранов…

Мы не можем предвидеть всего, что ждет нас впереди. В мировой кризис ломаются и рвутся самые слабые звенья капиталистической системы. Самые сильные удары достаются ее сырьевой периферии, а РФ – именно там. Ведь в эту нефтегазовую обслугу незадачливые бонзы наши так рвались, так выслуживались перед хозяевами. Сперва – перед Западом, потом – перед Китаем. Ан сей же статус и выльется в сокрушительный вал цунами при крахе старого миропорядка. Так ведь раз уже случилось – в начале ХХ столетия.

Тем важнее сейчас нам с вами, русским патриотом, сомкнуть ряды. Выстраивать союз имперских националистов и красных патриотов. Выходить на акции с общими требованиями. Накачивать мышцы, причем во всех смыслах. Потому что в обозримой перспективе придется действовать и драться за страну. Нынешние митинги и акции протеста выступают лишь как учения, тренировки – перед действиями в условиях жестокого экономического кризиса и явного раскола «элиты». Что бы нас ни ожидало впереди, нужно сжимать зубы и не падать духом. И пробовать, действовать, выдумывать. Потому что – знаю это по своей молодости – шторм налетает внезапно, прогнившие балки режима ломаются стремительно. Еще вчера кажется, что все незыблемо, а завтра от этого представления не остается и следа. Обыватель в это не верит. Это – ЕГО проблема…