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Московский листок

За 2018 год не использовано 80% доведенных средств

Опубликовано 21.03.2019 автором в разделе комментариев 1

культура мединский
За 2018 год не использовано 80% доведенных средств

В свое время доктор Йозеф Геббельс сказал, что когда слышит слово "культура", то его рука автоматически тянется к пистолету. Геббельс был нехороший человек, но что он имел в виду?

Мне кажется, читая сегодняшний "Коммерсант", я примерно это понял.

"Дирекция Минкульта в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб., сообщается на сайте Счетной палаты. Всего контрольный орган оценивает ущерб и риски ущерба почти в 57 млн руб. 

Всего на музеи, театры и образовательные учреждения в 2016–2018 годах из бюджета выделили 7 млрд руб. «Остатки не израсходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд руб. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств»,— сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Он отметил, что неизрасходованные средства Минкульт вернул в бюджет. 

Рост остатков указывает на несвоевременный ввод объектов в эксплуатацию. В 2017–2018 годах в срок не были завершены 13 из 14 проектов. Счетная палата считает, что причина — в низкой компетенции компаний-проектировщиков и недостаточных требованиях Минкульта к опыту участников госзакупок. Это приводит к частым корректировкам проектов, их удорожанию и затягиванию сроков. Например, при корректировке сметной стоимости художественных мастерских Большого театра сумма выросла более чем на 90%. 

Счетная палата собирается обратиться в Генпрокуратуру и направить доклад президенту России Владимиру Путину, ФАС и правительству".

Наш Мединский все ж пожиже Геббельса будет, хотя по должности - очень хороший человек. У нас теперь закон, согласно которому отношение к органам государственной власти можно выражать только в цензурной и вообще позитивной форме. Поэтому не просто хороший, а очень. Какой-нибудь начальник управления может быть просто хорошим, а министр уж точно - очень!

Однако ж разъясняю для невежд, что значит: "Дирекция Минкульта в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы". Это значит спи... приватизировали казенные деньги. Всего-то около миллиона долларов, но ведь и ведомство скромное, не Роснефть какая. 

Вот как сейчас помню, у Минкульта никак не хватало 8 миллионов рублей на выставку к 100-летию художника Юрия Кугача, академика, лауреата Сталинской и Государственой премий, хотя общественность и очень просила. Это ж такие деньги! 

Пора уже менять День Победы на что-нибудь веселое

А что, и правда денег нет у Минкульта?

Так вот же вам Михаил Мень, аудитор, подробно объясняет: «Остатки не израсходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за три года выросли со 100 млн до 2,8 млрд руб. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств».

Минкульт лопается от бабок! Ему бабло девать некуда, они до 80 процентов средств возвращают обратно в бюджет. Потому что умеют только пизд... приватизировать.

Мне как-то неловко, но мне кажется, я начинаю понимать доктора Геббельса...

***

Но вообще культура - это та же политика, только обращенная к неким внутренним струнам души гражданина, часто неосознаваемым. Тонкое это дело, играть на струнах души, да еще так, чтобы подвергаемый этому сам не почувствовал. Сродни искусству карманника, только если в результате карманной кражи у вас появляется чувство досады и возмущения, то игра на струнах души вызывает исключительно позитивные эмоции. Как же хорошо теперь пойти в бой, чтобы тебе оторвало руку или ногу, но чтоб врагу никогда не добиться... Ну или пойти и проголосовать за Путина (Арашукова, Клишаса, Яровую).

А в Минкульте, вместо того, чтобы осваивать такую важную функцию, осваивают бюджетные средства, и то плохо, а часто себе в карман.

С другой стороны, хорошо, конечно, что воруют. Занятие это увлекательное, можно сказать, захватывающее. Глядишь, и позабудут о нас, грешных, на время. Руки-ноги и карманы целей будут...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
про шайку-лейку написал 21.03.2019 13:13
Хорошая заметка. Жаль, что не указано, кто автор. И да, замечательно вот это: "Счетная палата собирается обратиться в Генпрокуратуру и направить доклад президенту России Владимиру Путину, ФАС и правительству" - как будто Чайка, Пыня или Мендель чем-то существенно отличаются от того же Мединского.
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