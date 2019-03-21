Фиг, то есть ЦИК Грудинину, а не мандат депутата

Члены Центризбиркома отказались передать Павлу Грудинину депутатский мандат умершего Жореса Алферова. По словам члена ЦИК, вопреки желанию КПРФ мандат достанется члену Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.

КПРФ больше не может решать, кому должен быть передан мандат депутата Госдумы, принадлежавший умершему недавно Жоресу Алферову, заявил журналистам член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Шевченко. По его словам, партия лишилась своего права в связи с пропуском установленного законом срока, передает корреспондент РБК.

«Четырнадцатидневный срок, который есть у партии для передачи мандата, истек. Теперь это право Центральной избирательной комиссии — передать мандат. У коммунистической партии нет такого права», — сказал Шевченко.

Член ЦИК отметил, что в соответствии с законом мандат будет передан первому человеку в региональной группе, не получившей мест в Госдуме при их распределении после проведения выборов в парламент.

А вот решение другого бывшего кандидата в депутаты от КПРФ Бориса Иванюженкова оспорить передачу мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова Павлу Грудинину Зюганов назвал 16 марта ерундой. Об этом он сообщал ТАСС.

«Уточним, но это все ерунда. По закону предлагается [место того], кто ушел из верхнего списка, любому, кого сочтет нужным партия. Это все совершенно очевидно», — сказал он.

14 марта президиум КПРФ решил передать депутатский мандат Алферова, который скончался 1 марта в возрасте 88 лет, бывшему кандидату в президенты и директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.

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