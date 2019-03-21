"Питерские" через земляков добиваются полной реабилитации Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф «совершенно секретно» с архивного уголовного дела об адмирале Александре Колчаке. Этого решения добился петербуржец Дмитрий Остряков. Однако исследователи пока не могут ознакомиться с делом, поскольку адмирал Белой армии не реабилитирован, сообщает «Коммерсант».

В сентябре прошлого года Остряков направил в спецслужбу запрос о рассекречивании уголовного дела. В ноябре специалисты Центрального архива ФСБ России сообщили жителю Петербурга, что материалы архивного уголовного дела передали для экспертной оценки. Уже в этом году заместитель начальника Центрального архива Николай Иванов сообщил петербуржцу, что уголовное дело рассекретили. Однако узнать все его подробности не получится. Адмирал Колчак был подвергнут политическим репрессиям, но не реабилитирован.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный не верит глазам:

- "Подвергнут репрессиям"? Это пишет центральное кремлёвское издание, "Коммерсант"? Я извиняюсь, его ещё не причислили к лику святых в РПЦ, нет? А то ведь пропаганда активно возрождаемого при попечительстве государства-оборотня белячества - скоро и так вопрос поставит... Первым "эшелоном" прошёлся аж двумя рейтингово выставленным по всем книжным сети "Библио-глобус" книгами кремлядиный подголосок Стариков - мол, умирал Колчак как герой, умученный даже не от большевиков, а от эсэров с меньшевиками. Вот только как можно подвергнуть политическим репрессиям интервента, английского агента, который при очевидной военной и финансовой поддержке иностранных государств терроризирует местное, то есть российское население? Может, мы и солдат вермахта тут подвергали политическим репрессиям долгие годы "сталинской диктатуры"?!! Как говорится, вы врите, триколорные, да не завирайтесь - и то, что в Иркутске ещё стоит этот позорный монумент пусть вас не обнадёживает - работает инициативная группа по его сносу, собирает подписи. Прошедшийся со своим и примкнувшим чешским войском по уральским и сибирским просторам косой белого и просто классового террора отторгнутых от власти элит, массово расстреливавший крестьян, и этим как раз способствовавший смычке крестьян и пролетариата в Сибири, Колчак - был репрессирован?!! Это по законам-то военного времени? Ну-ну, господарики, ну-ну - мне интересно, как после этого всего вы в своём ФСБ ещё не снимаете портреты Дзержинского. Шизофрению такую вылечит лишьт новая социалистическая революция. Впрочем, даже такие далёкие от неё писатели, как Пастернак в "Докторе Живаго" как раз и отражал то, как колчаковщина своим невообразимым зверством подняла партизанское движение и оно примкнуло окончательно к РККА - и вместе они свалили армию интервентов в Иртыш и далее. А уж у Дмитрия Ерёмина в романе "Перед прыжком" (1980) то, что творили под руководством Колчака казаки - описано (попутно) художественно и одновременно документально с большевистских позиций, и слово "реабилитация" в данной ситуации звучит - ну, примерно, как "панк-молебен" в ХХС для того, кого по призыву Pussy Riot богородица должна была прогнать.

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